Expo 2030, show di Roma a Parigi. Ma Macron appoggia Ryiad

E' andata bene, ma poteva andare meglio. La missione parigina di Governo, Regione Lazio e Roma Capitale a Parigi per promuovere la candidatura di Roma ad Expo 2030 si è conclusa con uno show nella sede dell'ambasciata italiana, tra giochi d'acqua, esibizioni di danza e canore, collegamenti video e la presenza di personaggi di caratura internazionale a sostegno come l'"ambasciatore" Russell Crowe e l'astronauta Samantha Cristoforetti. Ma la posizione del governo francese e del suo presidente, Emmanuel Macron, resta la stessa: sosterrà Riyad, la capitale dell'Arabia Saudita.

Tutti per Roma, ma Parigi ha scelto l'Arabia

Si sono presentati tutti e tre, insieme, per convincere sì il BIE (Bureau International des Expositions), che il 23 novembre deciderà chi ospiterà l'Expo 2030, ma anche la Francia. I transalpini, però, amici dell'Italia quando si tratta di politica internazionale, per il grande evento che si terrà tra meno di sette anni sono invece ben schierati con il "nemico", cioè l'Arabia Saudita. Ricca, piena di petrolio e non proprio fan dei diritti umani.

Rocca e Gualtieri, entusiasmo e fiducia bipartisan

Ma Francesco Rocca e Roberto Gualtieri, rispettivamente presidente della Regione Lazio e Sindaco di Roma, sono fiduciosi. Lo hanno detto a margine della presentazione della candidatura e prima del grande show all'ambasciata italiana, organizzato da Filmmaster ed Ega WordWide, che ha visto tra presenti e collegati personaggi come l'allenatore Carlo Ancelotti, l'astronauta Samantha Cristoforetti, l'architetto Carlo Ratti, Russell Crowe, l'ambasciatore e presidente del comitato promotore Giampiero Massolo, la conduttrice Mia Ceran e la cantante Elisa, che si è esibita tra giochi d'acqua e coreografie di danza. "Siamo fiduciosi ed entrambi combattivi - hanno detto Rocca e Gualtieri su Radio 1, all'interno del programma "Un giorno da pecora" - queste battaglie non si fanno per partecipare ma per vincere. E anche Giorgia Meloni è determinata sulla nostra candidatura. Daje ed evviva Roma!". "Siamo in macchina col sindaco Gualtieri - ha esordito Rocca - stiamo andando a sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030. Con Meloni eravamo insieme in aereo. Gli avversari sono tutti da rispettare ma sono sicuro che ci faremo valere. Riad è un avversario duro, ma noi pensiamo che Roma sia una città aperta, inclusiva, il nostro è un Expo all'insegna dei diritti e del rispetto del lavoro. Speriamo che questi aspetti vengano considerati".

I testimonial per Roma: il "Gladiatore" e AstroSamantha

Durante la presentazione al BIE a Parigi, è stato mandato in onda anche lo spot che vede protagonista l'attore Russell Crowe: "Roma non è solo la capitale d'Italia, ma è una delle capitali del mondo. Expo 2030, al mio segnale liberate l'umanità", ha detto la star rivisitando la celebre battuta del colossal 'Il Gladiatore' che lo ha reso famoso in tutto il mondo. "Condividere, includere è nel nostro dna di italiani. Questa è l'eredità che immaginiamo" le parole usate invece da "AstroSamantha", presente fisicamente e intervenuta alla presentazione della candidatura romana.

Meloni: "Nostra candidatura è unica"

"La candidatura di Roma è una candidatura unica nel suo genere". A dirlo è stata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla fine dell'incontro avuto con Emmanuel Macron a Parigi. "La forza di Roma sia la capacità di mettere insieme antico e tecnologico" ha aggiunto Meloni.