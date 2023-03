Expo 2030, dall'Europa la spinta per Roma

Roma sogna l’Expo 2030 e adesso può contare sull’appoggio dell’Unione Europea. L'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, a quanto si apprende da fonti diplomatiche, ha annunciato la mobilitazione di tutte le delegazioni Ue nel mondo a sostegno della candidatura della Capitale d’Italia ad ospitare l’esposizione universale. Il punto, su richiesta italiana, è stato inserito all'Odg del Consiglio Affari Esteri.

L'Ue appoggia Roma per l'Expo 2030

"Ho presentato ai miei colleghi la candidatura di Roma per l'Expo 2030. Al termine del dibattito, l'Alto Rappresentante Josep Borrell ha annunciato che tutte le sedi di rappresentanza, le delegazioni dell'Ue nel mondo sosterranno la candidatura di Roma come unica candidata europea ad essere sede dell'Expo 2030" - ha confermato a margine del Consiglio Ue a Bruxelles ilministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Mi pare un buon risultato, sono molto soddisfatto. Ringrazio l'Alto Rappresentante Borrell per la decisione adottata: questo significa che aumentano le possibilità di Roma di arrivare al ballottaggio e - ha aggiunto Tajani - mi auguro anche quelle di vincere. Il governo sarebbe onorato di ospitare nella capitale d'Italia l'Expo 2030 e faremo di tutto per convincere coloro che devono votare a sostenere la candidatura di Roma, perché è giusto che, dopo due volte, l'Expo torni in Europa".

Gualtieri

Soddisfazione da parte del sindaco Roberto Gualtieri: "Il sostegno di tutte le ambasciate e sedi Ue nel mondo per la candidatura di Roma a #Expo2030 è molto importante e positivo. Ringrazio Josef Borrell e Antonio Tajani e tutti coloro impegnati per riportare Expo in Europa. Roma ha le carte in regola per provare a vincere la sfida".