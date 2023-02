Expo 2030, la richiesta che arriva dall’Eur: “Portatelo anche qui”

Portare l'Expo 2030 anche all'Eur. In attesa che l'organismo internazionale che ne decide l'assegnazione (il BIE) si esprima sulla prossima città ospitante, dal IX municipio mettono le mani avanti e fanno partire un'istanza che prossimamente arriverà anche in assemblea capitolina: estendere le attività dell'esposizione universale anche all'Eur e ai quartieri limitrofi, in nome degli antichi fasti e delle origini del quartiere a sud della Capitale.

La proposta di Azione: coinvolgere l'Eur durante l'Expo 2030

L'Eur, com'è noto, è un quartiere nato con lo scopo di ospitare l'esposizione universale del 1942, annullata a causa della Seconda Guerra Mondiale. La sua costruzione iniziò nel 1938, venne rallentata e infine interrotta subito dopo l'ingresso dell'Italia nel conflitto nel 1940 e il completamento delle opere urbanistiche avvenne solo dopo la fine del conflitto. Per questo, la lista Calenda Sindaco del IX ha preso la palla al balzo e ha fatto votare nel parlamentino di largo Benenson una mozione, per far sì che tra sette anni - eventualmente - anche l'ex E42 (il nome che avrebbe dovuto avere l'Eur) venga coinvolto dall'amministrazione capitolina.

Recuperare ciò che non avvenne 80 anni fa

"Abbiamo voluto creare una sorta di collegamento tra l'esposizione che non si tenne mai - fanno sapere i consiglieri Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai - con l'eposizione che invece, finalmente, potrebbe svolgersi a Roma nel 2030. Si tratta di arrivare a compiere un percorso avviato oltre 80 anni fa e che è impresso, non solo nel nome di un quartiere storico di Roma, ma anche nel nome stesso del nostro municipio".

"Coinvolgere anche il quartiere Giuliano-Dalmata"

Per gli esponenti dell'opposizione - ma la mozione è stata votata anche da Pd, M5S e FDI - dovrà essere coinvolto anche quello che oggi è conosciuto come il quartiere Giuliano-Dalmata, ottant'anni fa "quartiere operaio", abitato prima dai soldati tedeschi, poi da quelli anglo-americani che lo lasciarono nel 1946 e subito dopo insediato dai profughi italiani di Istria e Dalmazia. "In questo quadro abbiamo proposto una serie di iniziative - concludono Muro Pes e Bellassai - anche collegate all’altro grande evento romano del Giubuleo 2025, volte a promuovere culturalmente e turisticamente, non solo il quartiere che dà il nome al nostro municipio, ma anche l’intero territorio municipale, e che potranno avere significative ricadute economiche e occupazionali".