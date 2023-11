Expo 2030, dal governo frecciate a Raggi. La reazione: "Si lavano le mani della batosta. Crescessero"

La sonora sconfitta di Roma nella corsa all'assegnazione dell'Expo 2030 porta inevitabilmente degli strascichi. Ottenere 17 preferenze, contro le 29 di Busan, non era nei piani del comitato promotore presieduto dall'ambasciatore Giampiero Massolo e la faccia del sindaco Roberto Gualtieri a Parigi è l'immagine di una debacle clamorosa. Nel mare di analisi a posteriori, c'è anche chi ha tirato in ballo Virginia Raggi.

Sconfitta Expo, gli attacchi a Raggi

Il primo a farlo è stato il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che ha ricordato quanto, secondo lui, "è stato sbagliato dire no alle Olimpiadi nel 2016, quelle potevamo vincerle più facilmente". Inoltre, per l'esponente del governo Meloni "è stato un errore da parte dell'ex Sindaca proporre la candidatura a Expo come un ripiego proprio ai Giochi, nel giugno 2021". Recriminazioni alle quali l'attuale consigliera del M5S e presidente della commissione speciale Expo 2030 ha deciso di replicare con forza.

Il graffio dell'ex Sindaca

"Le vittorie hanno molte madri, la quando si perde tutti scompaiono e inizia la ricerca del colpevole". Anche alcuni articoli di stampa non sono stati teneri con l'ex prima cittadina. Cosi l'avvocata ha reagito tirando fuori le unghie: "Oggi, con la brutta batosta che hanno rimediato a Parigi, tutti a lavarsene le mani - scrive in un post Facebook - . Per coprire la figuraccia che hanno fatto fare a tutta Italia, tirano in ballo le Olimpiadi. Secondo questi personaggi, che non vale neanche la pena nominare, avrei candidato Roma per coprire il 'no' alla Olimpiadi. Certo, cercano un modo di parlare di altro, invece degli errori che evidentemente sono stati fatti perché 17 voti contro i 119 di Ryad e i 29 di Busan dovrebbero far riflettere". Lei non li nomina, ma sembra proprio che il riferimento sia molto più al Governo che all'attuale amministrazione comunale, che ci ha messo la faccia anche più di quanto sarebbe stato richiesto.

"Si comprendano i motivi del poco peso dell'Italia"

"Piuttosto che cercare il colpevole, andrebbero compresi i motivi per i quali l'Italia ha così poco peso a livello internazionale - continua Raggi -. Chiarisco un altro punto per i soliti detrattori. Sono presidente della commissione capitolina per l'Expo: non ho percepito un solo euro, non ho mai neanche fatto un viaggio e ho tenuto delle riunioni qui, a Roma, per poter informare la città di cosa stavano facendo gli organizzatori". Raggi non è stata coinvolta nel viaggio della delegazione romana per presentare il Dossier da oltre 600 pagine con il progetto di Roma per Expo, il 7 settembre 2022. E ancor prima, al momento del cambio di amministrazione, ha messo da parte il suo personale progetto (un'area unica da Tiburtina a Pietralata) anche perché ritenuto poco sicuro logisticamente, data l'elevato rango delle figure istituzionali che avrebbero partecipato all'evento mondiale.

L'affondo sui Giochi

"A differenza dei Giochi,. le cui spese di organizzazione sarebbero state sostenute da Roma Capitale, già pesantemente indebitata per miliardi - ricorda ancora Raggi - quelle di Expo sarebbero state a carico di tutte le istituzioni e dei tanti privati e imprenditori, nazionali e internazionali che erano ben interessati a questo evento remunerativo per tutti. Gli introiti, quantificati in 50 miliardi di euro circa, tra l'altro superavano ampiamente le spese e Roma avrebbe ereditato infrastrutture: non a caso, avevo scelto il tema della rigenerazione urbana che poi però è stato successivamente accantonato". Infine, il graffio conclusivo: "Basta ipocrisie sui Giochi, i sapientoni del giorno dopo spieghino perché il no di Monti era giusto e il mio sbagliato. Facciano i seri, escano dall'adolscenza. Si comportino da persone mature".