Lotito sfrutta il gelo tra As Roma e Gualtieri: "Il marchio Expo lo vogliamo noi"

Virginia Raggi chiama, Claudio Lotito risponde. Nel giorno della firma tra As Roma e Riyadh Season per una sponsorizzazione biennale da 25 milioni di euro, avvenuta il 4 ottobre con tanto di shooting fotografico e riprese video con drone, l'ex Sindaca aveva attaccato il suo successore Roberto Gualtieri ("si facesse sentire") e proposto alla Lazio e alla stessa Roma di mettere il marchio Expo 2030 sulle maglie. Un modo per fugare ogni dubbio sull'appoggio delle due squadre della Capitale alla candidatura romana contro Riyadh e l'Arabia Saudita. Il patròn biancoceleste è stato reattivo e tramite una nota ufficiale ha teso la mano.

Lo sponsor saudita per la Roma

Giovedì 5 ottobre sera, contro il Servette in Europa League, lo sponsor Riyadh Season ha fatto il suo esordio sulla maglia della Roma di Mourinho. Una novità che ha scombussolato e non poco gli equilibri tra la società giallorossa e l'amministrazione di Roberto Gualtieri. Il Sindaco, a sua stessa detta, non era informato della trattativa tra la famiglia Friedkin e il festival invernale saudita se non da un paio di giorni prima delle firme. Si è detto "sorpreso" e di certo non felice ("non può far piacere") della decisione del club di accogliere in casa un marchio legato ai principali rivali alla corsa ad Expo. Corsa che terminerà il 28 novembre, quando i 179 Stati membri del BIE (Bureau Internationals des Expositions) decideranno chi premiare.

La mano tesa di Lotito a Expo Roma 2030

Fino a quel momento, Claudio Lotito vuole schierarsi al fianco del comitato per la candidatura di Roma. Il gelo tra Roma e Campidoglio - impegnate, comunque, sul fronte Stadio a Pietralata - viene forse visto dal senatore di Forza Italia come un'opportunità per migliorare i rapporti con la giunta Gualtieri. Anche, per esempio, in vista della possibile presentazione di un progetto da parte della Lazio sul Flaminio come stadio biancoceleste: “La Lazio ha sempre manifestato la sua azione volta a tutelare l’aspetto valoriale dello sport nella sua interezza - le parole di Lotito sul sito - e degli interessi della città di Roma essendo la prima squadra della Capitale. A tal fine metterà in atto ogni iniziativa possibile per sostenere la candidatura della città di Roma ad ospitare una manifestazione internazionale così importante come l’Expo 2030, per consentire alla Capitale d’Italia, ai suoi abitanti e all’intero Paese di avvalersi dei benefici di carattere economico e sociale che ne deriveranno nel presente e nel futuro”.