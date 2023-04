Expo 2030, Gualtieri si gioca tutto in una settimana: il 21 aprile show privato al Colosseo

Tra sette mesi sapremo se Roma sarà la seconda città italiana a ospitare l'Expo o se dovrà leccarsi le ferite e applaudire sportivamente una tra Ryiad e Busan, temibili avversarie. Per aumentare le possibilità di essere scelta, la Città Eterna dovrà dare il meglio di sé tra lunedì 17 e sabato 22 aprile, lasso di tempo nel quale gli ispettori del BIE saranno in Italia per capire di che pasta siamo fatti da queste parti.

Gli ispettori del BIE a Roma per valutare la candidatura

Il Bureau International des Expositions, che a settembre ha ricevuto il corposo dossier da 600 pagine redatto dal comitato organizzatore e consegnato dal sindaco Roberto Gualtieri, tornerà a distanza di tre mesi nella Capitale, stavolta per approfondire la conoscenza dell'amministrazione cittadina, della rete di imprese e istituzioni che supportano la candidatura e fare un ampio sopralluogo ai Fori Impreriali e a Tor Vergata, due luoghi simbolo del progetto Expo romano. Quella di gennaio da parte del segretario generale Dimitri Kerkentzes fu solo una "toccata e fuga", stavolta si fa sul serio.

L'ufficio con vista mozzafiato e la visita a Tor Vergata

La sera del 17 gli ispettori atterreranno all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, dove è stata appena inaugurata una nuova area imbarco al terminal T1: "Agli ispettori di Expo mostremo questo aeroporto - ha detto Gualtieri - che è uno dei migliori del mondo". Il giorno dopo andranno sul posto, a Tor Vergata, dove la giunta ha pensato di istituire il quartier generale di Expo 2030, con un parco solare e altri parchi urbani a tema, un boulevard centrale per i padiglioni di ogni Paese partecipante e il centro rappresentato dalle Vele di Calatrava, che in ogni caso verranno riqualificate nei loro spazi adiacenti grazie ai fondi del Giubileo 2025. Per realizzare tutto ciò Roma avrà bisogno di circa 800 milioni di euro, dei 5 miliardi che arriverebbero grazie all'assegnazione dell'esposizione universale. Prima di spostarsi, però, gli ispettori si sistemeranno nel loro ufficio temporaneo con affaccio sui Mercati di Traiano ai Fori Imperiali, dove potranno accogliere i rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni e imprese.

Il rischio ultras Feyenoord e lo show privato al Colosseo

Giovedì 20 aprile dovrebbe esserci un incontro ufficiale con il Sindaco all'interno dell'ufficio in Campidoglio, con l'affaccio di rito dalla terrazza con vista sui Fori. Sarà una giornata particolare, quella del 20: in concomitanza con la visita degli ispettori si svolgerà all'Olimpico la gara di ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Feyenoord. I tifosi ospiti non possono accedere all'impianto, essendo stata vietata la vendita dei tagliandi, ma il rischio che da Rotterdam gli ultras olandesi invadano la Capitale c'è, con il triste ricordo degli scontri con le forze dell'ordine nel 2015 e dei danneggiamenti alla Barcaccia ancora vivido. Nessuno vorrebbe dover gestire una crisi in città con degli ospiti illustri in casa. In ogni caso, venerdì 21 aprile, Natale di Roma, ecco che gli ispettori potranno godere di uno show privato dalla terrazza del tempio di Venere di fronte al Colosseo: luci e droni per mostrare al BIE la Storia della città in maniera indimenticabile.

Il lavoro del governo

Nel frattempo il governo Meloni prosegue l'opera di sostegno alla candidatura romana. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, il 12 aprile pomeriggio ha aperto un evento dedicato all'opera diplomatica in corso per portare Roma all'ottenimento dell'esposizione. Presenti anche il sindaco Gualtieri e l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore di Roma Expo 2030, con oltre 200 aziende a seguire il convegno: "La candidatura di Roma per Expo 2030 - ha detto Tajani - è una tessera del mosaico della nuova diplomazia per la crescita, che, avvalendosi del contributo di tutte le componenti del Sistema Paese, ambisce a portare più Italia, con le sue eccellenze, i suoi saperi e i suoi valori, nel mondo".