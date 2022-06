Roma sogna l'Expo 2030, la cittadella di Tor Vergata presentata al bureau di Parigi

Si terrà oggi, martedì 21 giugno, a Parigi, la prima assemblea generale del Bureau international des expositions (Bie) del 2022 per la presentazione dei progetti per l'Expo 2030. Una lunga maratona che si concluderà a novembre 2023 con la scelta finale della città candidata ufficiale. Roma sogna di ospitare la kermesse internazionale e si prepara ad accoglierla con un piano urbanistico improntato sulla riqualificazione del quadrante di Tor Vergata.

Oggi nella sede del Bureau composto da 170 paesi membri, la Capitale presenterà il progetto con la delegazione italiana guidata dagli ambasciatori Giampiero Massolo e Giuseppe Scognamiglio, presidente e direttore generale del comitato promotore che vede seduti al tavolo governo, Comune, Regione e Camera di Commercio. Venti minuti di tempo per lanciare la cittadella della scienza che il sindaco Gualtieri ha in mente per Tor Vergata. Lo stesso faranno con i loro progetti le altre due città candidate, Busan (Corea del sud) e Riad (Arabia Saudita). I prossimi incontri al bureau si terranno a giugno e novembre 2023. Mentre per luglio sono previsti gli Stati Generali che verranno aperti dal premier Mario Draghi e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Le quattro ragioni per cui penso che Roma sia il posto più appropriato per tenere un Expo sono storia, verde, innovazione e inclusione" spiegava il sindaco lo scorso marzo durante il lancio della candidatura a Dubai. "Immaginiamo Expo non solo come una esposizione temporanea, ma come opportunità di rigenerazione urbana intelligente e sostenibile". E con questa idea, è "una grande area a Tor Vergata, accanto al campus" dell'università, quella scelta per ospitare l'esposizione universale capitolina.

Il progetto di Tor Vergata e la metro G

L'area avrà un'ampiezza di 210 ettari e vedrà quasi al centro la grande incompiuta capitolina, la Città dello sport disegnata e parzialmente realizzata dall'architetto Santiago Calatrava. Il quartiere dell'Esposizione sarà realizzato sulle aree a nord delle 'Vele' e su quelle che si trovano sul lato destro di via dell'Archiginnasio, che diventerà quindi lo 'square' centrale e la via di accesso principale al sito, anche grazie al nuovo tram che prenderà il posto della linea Roma-Giardinetti, e che sarà prolungato proprio nell'area dell'Expo, già ribattezzato "metro G".

L'opera è stata già finanziata e dovrebbe rientrare tra quelle da realizzare entro il Giubileo del 2025. Molte le fermate che saranno al servizo del futuro quartiere dell'Expo. Dopo aver sostituito i binari dallo scartamento ridotto a quello ordinario e ricostituito la linea fino a Giardinetti i futuri e moderni tram gialli 'vireranno' su nuovi binari verso sud, dove sono previste le nuove fermate 'Parco di Torrenova', 'Tenuta di Torrenova', 'De Curtis', 'Ingegneria', 'Economia', 'New Cambridge', 'Policlinico Tor Vergata', 'Archiginnasio' e 'Città dello sport'. Queste ultime tre saranno di fatto a ridosso, se non all'interno, dell'area Expo.