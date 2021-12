Expo 2030, Gualtieri e Di Maio lanciano la candidatura: "Roma Eterna Evoluzione"

Roma punta sulla rigenerazione urbana per Expo2030. Il sindaco Roberto Gualtieri, in collegamento con il ministro degli esteri Luigi Di Maio, ha presentato la candidatura della capitale all’ “Esposizione universale”. Un appuntamento che la città eterna insegue da tempo, e che consente di intrecciare il passato con il futuro, attraverso un filo invisibile che diventa un elemento di forza per la candidatura.

Roma Eterna Evoluzione

Roma attende l’Esposizione universale dal 1942, viene ricordato sul sito lanciato appena messo online. All’epoca, a causa della guerra, l’obiettivo non è stato raggiunto. Resta a ricordarlo il quartiere dell’Eur che, con il suo “Convention center” più volte ripreso nel video di lancio della candidatura, è un portale sul passato e sul futuro. Anche la data scelta gioca su questo rimando: in caso di vittoria l’Expo romano partirebbe infatti il 25 aprile 2030, l’anniversario della Liberazione d’Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E’ “un’occasione unica ed irripetibile” quella che si prospetta alla città, si legge sul nuovo sito romeexpo2030.com, che ha con il claim “Roma Eterna Evoluzione”. Un appuntamento che potrebbe confidare sugli “ sforzi dell'amministrazione cittadina e del Governo nell'attuazione del piano Next Generation EU e nella preparazione del Giubileo che rafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di mettere la Città Eterna e le sue meraviglie al servizio di un grande evento globale come l'Esposizione Universale del 2030” ha premesso il sindaco Roberto Gualtieri durante il collegamento.

L'obiettivo della rigenerazione urbana

Come sarà l’Expo romano? “Il nostro obiettivo è fare della rigenerazione urbana il concetto centrale di Expo 2030” ha annunciato il primo cittadino. Perché “come è già successo molte volte in passato, le grandi trasformazioni e crisi del nostro tempo (transizione digitale, cambiamento climatico, crescente disuguaglianza, trasformazione demografica, migrazioni, e ora pandemia) stanno cambiando il rapporto tra i popoli e i territori. Entro il 2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città. Di conseguenza, ripensare il rapporto tra le persone e l'abitare urbano è una sfida di cruciale importanza e rilevanza globale”. Da qui l’obiettivo di lavorare sulla rigenerazione urbana.

Una città dalla storia unica

“Roma è il luogo ideale per ospitare un'esposizione sul tema della rigenerazione urbana e fornire una cornice in cui diversi Paesi possono presentare le loro migliori pratiche e progetti” ha spiegato Gualtieri. Ed ha supporto della propria tesi, il sindaco ha riportato cinque motivazioni. “Innanzitutto, Roma è una città unica che mostra la sua storia di migliaia di anni. A Roma si può osservare come si sono evoluti nei secoli i rapporti tra i popoli e i loro territori. Per Sigmund Freud Roma era una metafora dei diversi strati della memoria umana. Come l'umanità, anche le città devono trovare un modo per volgere lo sguardo al proprio passato, per meglio progettare il proprio futuro. Una città in evoluzione come Roma è il luogo ideale per inquadrare una simile discussione".

La capitale più verde d'Europa

In secondo luogo, ha ricordato Gualtieri, “Roma è la città con la cintura verde più estesa al mondo, con migliaia di ettari di parchi pubblici e spazi verdi urbani e più terreni agricoli di qualsiasi altro comune europeo- ha spiegato il sindaco- Le caratteristiche ambientali e le opere idriche sono equamente distribuite in tutta la città e si intrecciano con l'assetto urbanistico di Roma. Questa integrazione tra città e campagna, così come gli stretti legami tra passato e presente, offrono un grande potenziale per ambiziose strategie di rigenerazione urbana. Una rigenerazione che deve ruotare intorno alla sostenibilità e considerare il rapporto tra i suoi cittadini e il loro ambiente di vita un valore fondamentale”.

Bastione della cultura e della scienza

Non di meno Roma è anche “un bastione della cultura e della scienza. Università e centri di ricerca così come accademie di tutto il mondo- ha proseguito Gualtieri, elencando il terzo motivo per cui scegliere la capitale - hanno dipartimenti a Roma, e ci sono forti connessioni con reti culturali e di conoscenza internazionali. D'altronde, Roma non è stata costruita solo dai romani. Popoli, esperienze e contaminazioni da tutto il mondo hanno contribuito al suo sviluppo. Vogliamo invitare queste accademie e università internazionali a concentrarsi sui vari temi proposti dall'Expo. Il nostro obiettivo è attivare partnership e collaborazioni con loro, così come con altre città e altri paesi, per sostenere ricerche, studi, progetti urbani, innovazioni sociali e tecnologiche, convegni, master e dottorati e molto altro ancora”.

Una città aperta ed inclusiva

Roma è anche una città “tradizionalmente aperta ed inclusiva” ha rimarcato Gualtieri, offrendo un quarto motivo per scegliere la capitale. “Oggi siamo attivamente impegnati in un programma di investimenti che oltre a migliorare la dotazione infrastrutturale della città, mira anche a colmare gap e disuguaglianze sociali. La nostra città ideale è policentrica e si basa sulla prossimità dei servizi, sulla cura e sulle relazioni tra le persone. Il coinvolgimento attivo della società civile svolgerà un ruolo importante nel raggiungimento di questo obiettivo, attraverso partenariati e sussidiarietà”.

L'appuntamento del Giubileo 2025

Roma, infine, può contare su un altro grande appuntamento. Il Giubileo del 2025. L'evento giubilare “manderà un potente messaggio di inclusione, solidarietà e speranza” ha sottolineato Gualtieri. E non di meno Questo evento ci darà anche la possibilità di riqualificare le già consistenti strutture ricettive della città, così da poter accogliere decine di milioni di visitatori in un contesto sicuro e ospitale”.

Il cronoprogramma verso Expo 2030

Le prossime tappe della roadmap di Expo saranno a gennaio 2022, quando ci sarà l'istituzione ufficiale del Comitato di Candidatura Expo 2030, con l'Ambasciatore Giampiero Massolo nel ruolo di presidente e il ministro plenipotenziario Giuseppe Scognamiglio nel ruolo di direttore generale e l'avvio della campagna elettorale di promozione per Roma Expo 2030, e poi a ottobre 2023, quando in occasione dell'assemblea generale del BIE a Parigi si terranno le elezioni dei candidati da parte dei rappresentanti degli Stati Membri e verrà proclamato il Paese ospitante Expo 2030. In caso di aggiudicazione, Roma avvierà la realizzazione del progetto già entro la fine del 2023.