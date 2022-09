Expo 2030, presentato il dossier: così Roma prova a vincere la corsa per l'assegnazione

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' stato presentato oggi, mercoledì 7 settembre a Parigi, il dossier completo per la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo 2030. Oltre 600 pagine passate nelle mani di Dimitri Kerkentzes, segretario generale del Bureau International des Expositions, portate nella capitale francese dal sindaco Roberto Gualtieri insieme al presidente del comitato promotore Expo Roma 2030 Giampiero Massolo (nel video in alto) e al sottosegretario del ministero degli affari esteri Manlio di Stefano.

La candidatura di Roma all'Expo 2030

IIl sindaco Gualtieri e i due volumi del dossier di candidatura (foto pagina Facebook Roberto Gualtieri)

Un momento chiave per il percorso che la Città Eterna dovrà percorrere fino all'annuncio, tra 14 mesi (novembre 2023) che svelerà la città vincitrice. La competizione vede in gioco, oltre a Roma, anche Riad (Arabia Saudita), Busa (Corea del Sud) e Odessa (Ucraina). Per vincerla, il comitato ha assoldato un team di professori e professionisti di fama internazionale, composto tra gli altri da Ian Philion, Richard Burdett, Carlo Ratti, Italo Rota, Michele Costabile, Christian Iaione e Alessandro Mancini che hanno collaborato con le università romane e le istituzioni locali e nazionali, sotto la guida dell’architetto Matteo Gatto, già "deus ex machina" di Expo Milano 2015.

I cinque punti chiave del dossier

Il dossier è diviso in 21 capitoli e come fa sapere il comitato promotore verte su cinque parti fondamentali: l'impegno delle istituzioni ad ospitare l'Expo e il sostegno della società civile; lo sviluppo del tema scelto (ovvero "Persone e Territori; rigenerazione, inclusione e innovazione") approfondendone il valore universale e la sua centralità nel dibattito contemporaneo; un quadro su Roma e il Lazio come luoghi ideali per l'Expo per unicità storica e culturale e posizione geografica strategica, sede di 337 organizzazioni non governative e 420 ambasciate. La quarta sezione è il cuore del dossier, il progetto sul quale punta il comitato per convincere i 170 membri del Bureau: c'è il piano di fattibilità economica, l'illustrazione dei padiglioni tematici e il dettaglio del progetto fisico che si estende su tutta la città, collegando i quartieri e arrivando al sito espositivo di Tor Vergata. La quinta e ultima sezione spiega tutti gli aspetti di sicurezza e organizzazione che verranno introdotti in vista dell'evento. I padiglioni tematici permanenti e la rinascita delle "Vele" di Calatrava caratterizzano questa parte del corposo documento presentato a Parigi.

Il progetto di Roma per vincere l'Expo 2030: dal Foro Imperiale al parco solare

Il rendering della torre Evaporativa del padiglione Ecosistema 0.0

I Fori Imperiali ospiteranno il padiglione Teaser di Expo 2030, sarà il portale dell'evento "compiendo un atto di rigenerazione urbana in pieno centro cittadino" si legge nella nota del comitato promotore. Poi ci saranno il padiglione Ecosistema 0.0 con funzione espositiva e "allo stesso tempo sistemica, rendendo possibile il funzionamento dell'ecosistema dell'evento", il padiglione Pale Blue Dot (un focus sul vivere insieme in maniera sostenibile) e il padiglione "All together/Alt together" alle Vele di Calatrava, composto da due grandi arene, uno spazio per raccogliere e rilanciare le aspirazioni di tutto il mondo, confrontandole e immaginando scenari e soluzioni. Il padiglione Roomscape, composto da 100 stanze che racconteranno 10.000 anni di storia, sarà un racconto della storia dell'umanità e dell'interazione tra persone e territori.

A caratterizzare l'evento secondo l'auspicio del comitato romano sarà il coinvolgimento di più quadranti cittadini e un percorso verde esperienziale che taglierà il parco dell'Appia Antica fino ad arrivare al sito di Tor Vergata, partendo dal padiglione Teaser posto ai Fori Imperiali. "La strategia alla base della costruzione dei padiglioni è basata sul principio di circolarità - si legge nel resoconto - , per garantire la sostenibilità generale dell’evento, progettando l’Expo ed il post-Expo contemporaneamente, con la possibilità di lasciare il proprio contributo anche per gli anni futuri".

Il rendering del percorso verde che unirebbe il parco dell'Appia Antica con la cittadella di Tor Vergata e il padiglione dei Fori Imperiali

Per dare seguito all'intento, tra i progetti più significativi presenti nel dossier c’è la strategia energetica che sarà introdotta per Expo e il suo post, offrendo un’opportunità di decarbonizzazione al contesto di Tor Vergata ed al quadrante sud-est della Capitale. Sarà creato un grande Parco Solare Expo con una superficie fotovoltaica di circa 150.000 mq ed una capacità produttiva di picco di circa 36 MWp.

Le previsioni: 23,6 milioni di visitatori

Oltre 23 milioni di visitatori (il 55% italiani), 150 azioni diverse partecipanti, oltre 30 organizzazioni locali e internazionali. Queste le previsioni del comitato promotore, inserite nel dossier, in vista dell'Expo 2030. Un'affluenza che, considerando chi tornerà più volte, porterà a 30 milioni di presenze, quasi il 60% delle quali dal nostro Paese. Un Paese e una città che, per il comitato, sono pronti a "reggere botta", forti dei dati registrati in era pre-Covid, quando per esempio tra Fiumicino e Ciampino sono arrivati quasi 50 milioni di passeggeri, record del 2019, con l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci che per 4 volte negli ultimi 5 anni è stato nominato miglior scalo europeo, con il porto di Civitavecchia che è il secondo scalo crocieristico del continente.

Roma tra il 2015 e il 2020 ha visto incrementare gli arrivi turistici (+39,5%) con un aumento delle presente quasi del 37%. A fine 2021 la Capitale e l'area metropolitana contava 11.120 strutture tra alberghi e alloggi alternativi. Grazie agli interventi specificamente progettati per il settore della ricettività messi in agenda per l'Expo 2030 "il numero dei posti letto nella Capitale sfiorerà le 200.000 tra otto anni" fanno sapere da Parigi.

C'è poi ampio spazio per il capitolo volontari. Il comitato ha calcolato che in base ai 30 milioni di arrivi previsti, 183 giorni di impegno con 2 turni al giorno, serviranno poco meno di 20.000 volontari, con l'area servizi medici che vedrà impegnati 1.373 persone. Almeno 3 milioni di studenti tra scuole e università italiane arriveranno a Roma nel periodo dell'esposizione. Nello specifico, gli iscritti - ad oggi - alle scuole del Lazio sono 714.540 mentre quelli iscritti all'università 241.847.

Gualtieri: "Nostra è candidatura unica nel suo genere"

“L’elaborazione del dossier di candidatura è la prima grande eredità che Expo lascia a Roma nel viaggio verso il 2030 - ha spiegato il presidente del comitato promotore Giampiero Massolo - . È stato un esercizio collettivo di tutto il sistema paese che ha contribuito a scrivere un progetto unico, per realizzare una rigenerazione inclusiva che abbia un impatto immediato e che duri nel tempo. I prossimi step che ci attendono sono a novembre, quando l’assemblea generale entrerà maggiormente nel vivo dei progetti illustrati nel dossier, a cui farà seguito la visita ispettiva del Bie a Roma tra febbraio e marzo”.

“Oggi (mercoledì 7 settembre, ndr) è un giorno importantissimo per la nostra città – ha dichiarato il Gualtieri - abbiamo consegnato un progetto molto dettagliato che non credo possa avere rivali dal punto di vista della qualità e della visione. Expo 2030 è una straordinaria occasione di crescita per tutto il Paese e Roma. In questo quadro la nostra candidatura si presenta come unica perché Roma è una delle capitali più belle e conosciute del mondo ed è perfettamente in grado di ospitare le decine di milioni di turisti previsti per questo grandissimo evento planetario che cadrà proprio nell’anno della scadenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile".

“Alla Farnesina abbiamo ben chiara l'importanza della candidatura di Roma ad ospitare l'Expo 2030 – ha dichiarato il sottosegretario Di Stefano - . Per questo abbiamo mobilitato tutta la rete diplomatico-consolare per sostenere comune e comitato promotore in una campagna entusiasmante e complessa. Il nostro sforzo è massimo nell’esplorare nuove partnership e valorizzare quelle tradizionali. Roma Expo 2030 rappresenterà una grande occasione tanto per l'Italia quanto per l'intera comunità internazionale”.