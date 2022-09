Expo 2030, così il percorso verde unirà il Colosseo a Tor Vergata

Convincere i turisti ad andare oltre il centro storico, oltre le aree più battute per presenza di monumenti e siti archeologici, allungando il loro sguardo fino alla zona sud-est della Capitale. E' questo l'obiettivo che si è posto il team che ha scritto il dossier su Expo 2030, presentato il 7 settembre a Parigi dal comitato promotore. Per riuscirci, come scritto nelle 618 pagine di quello che, ad oggi, è un libro dei sogni, è stato pensato un "percorso verde" che unirebbe i Fori Imperiali a Tor Vergata.

Un percorso verde dai Fori Imperiali a Tor Vergata

Da una parte il padiglione Teaser, nell'area del Colosseo, la porta d'ingresso dell'Expo 2030 come pensato dagli architetti Carlo Ratti e Italo Rota, dall'altra il quadrante dove oggi si trova l'università e il policlinico e dove, auspicabilmente, tra meno di 8 anni sorgerà la cittadella principale dell'evento, con accanto un mega-parco fotovoltaico di 150.000 mq. Nel mezzo, circa 20 km di percorso che attraversa il parco dell'Appia Antica.

"Portare Roma nell'Expo e viceversa"

"Il senso è quello di portare Roma nell'Expo e viceversa - ci spiega il direttore tecnico di Expo Roma 2030, l'architetto Matteo Gatto - in un'ottica utilitaristica per i visitatori. Accogliere oltre 23 milioni di persone non sarà difficile per la città, già abituata a grandi numeri, ma potrebbe esserlo di più far spostare i turisti per lo più stranieri. Per questo si è pensato a questo percorso e al padiglione dei Fori".

Due opzioni per raggiungere Tor Vergata

Partendo dall'area del Colosseo - che, come scritto anche nel dossier consegnato al BIE, vivrà un'opera di rigenerazione urbana importante - chi verrà a Roma per l'Expo avrà quindi due opzioni per raggiungere Tor Vergata: "Prendere lo sfioccamento della metro C - continua Gatto, già direttore dell'Expo di Milano nel 2015 - arrivando all'ingresso nord della cittadella, quindi dove si trova il policlinico, oppure a piedi o in bici, scavalcando le grandi infrastrutture con ponti e passerella, arrivando all'ingresso sud che si trova sotto le Vele".

Un cammino esperienziale fatto di incontri, scoperta e integrazione

Chi opterà per la mobilità dolce, si immergerà in un percorso fatto di installazioni digitali "che dialogheranno con la natura e con gli insediamenti storici, principalmente gli acquedotti romani" spiega Gatto. Ma non sarà l'unica particolarità. Perché, seguendo quello che è uno dei temi caratterizzanti la candidatura romana, lo scopo è anche quello di "far conoscere le persone, farle unire in gruppi, integrarsi e scoprirsi" sottolinea l'architetto, arrivando al sito dell'Expo insieme.

"I quartieri lungo l'Appia Antica verranno riqualificati"

E dopo la fine dell'evento? "Questo percorso sarà un beneficio anche per i tanti quartieri popolari e popolosi che si affacciano sul bellissimo parco dell'Appia Antica - conferma Gatto a RomaToday - con progetti di riqualificazione, nuove opportunità e nuove risorse, aumentando i servizi a disposizione della cittadinanza.