Expo 2030, il più grande parco solare urbano sarà a Roma

Se Roma otterrà la possibilità di ospitare l'Expo 2030, avrà il parco solare urbano più grande del mondo. A svelarlo è il video completo del masterplan realizzato da Carlo Ratti e dal suo team di architetti insieme ad Italo Rota e all'urbanista Richard Burdett. Un lavoro presentato al BIE, il Boureau International des Expositions, organismo internazionale che nei prossimi mesi visiterà la Capitale e nel 2023 deciderà a chi affidare l'organizzazione dell'evento mondiale.

Un enorme parco solare urbano a Tor Vergata

Come è già noto, Tor Vergata nel quadrante est della Capitale sarà il quartier generale di Expo 2030, secondo gli auspici del comitato organizzatore che il 7 settembre ha presentato le oltre 600 pagine di dossier a sostegno della candidatura romana. All'interno del quadrante, oltre ai padiglioni tematici, ad un boulevard sul quale affacceranno tutti gli stand dei Paesi partecipanti, tra i quattro differenti parchi ce ne sarà uno totalmente dedicato all'energia alternativa, composto da pannelli fotovoltaici e non solo. Parliamo di 150.000 mq di estensione, con una capacità produttiva di picco di 36 Mega Watt: il più grande parco olare urbano accessibile al pubblico.

Alberi energetici e un maxi padiglione per il raffreddamento

A comporlo saranno centinaia di alberi energetici, con pannelli che si aprono e chiudono durante il giorno con il duplice scopo di raccogliere l'energia solare ma anche di fornire ombra ai visitatori. La rete energetica, che dall'alto darà l'impressione di un mosaico, sarà completata dal padiglione "Eco-system 0.0", il più alto di Expo, che fornisce il raffreddamento tramite l'evaporazione.

La riqualificazione de Le Vele di Calatrava e il collegamento verde con l'Appia Antica

Centrale nel progetto Expo 2030 è anche la riqualificazione de Le Vele, complesso sportivo progettato dallo spagnolo Santiago Calatrava in occasione dei mondiali di nuoto 2009 ma mai utilizzato per gli scopi prefissati. La struttura, secondo gli auspici del comitato organizzatore, sarà uno dei padiglioni principali e ospiterà eventi pubblici. Accanto ci sarà l'ingresso del sito espositivo, dal quale partiranno una serie di collegamenti e tra questi un lungo corridoio verde che collega Expo 2030 al sito archeologico dell'Appia Antica e ai Fori Imperiali, dove verrà realizzata un'altra porta d'accesso molto evocativa. Da lì i turisti che approderanno al centro di Roma potranno muoversi a piedi o in bici per raggiungere il sito di Expo 2030, vivendo nel frattempo esperienze di conoscenza e condivisione differenti.

I numeri di Expo 2030: 50 miliardi per l'Itlia, 300mila posti di lavoro

Expo 2030 per l'Italia, secondo le stime fatte dal comitato organizzatore, significherebbe un valore complessivo di oltre 50 miliardi di euro, pari a quasi 4 punti del PIL nazionale, con 30 milioni di presenze turistiche e professionali stimate e la possibilità di nascita per 11.000 nuove aziende solo a Roma, con 300.000 nuovi posti di lavoro, con 10 miliardi di euro di effetto economico diretto e oltre 18 miliardi di effetto indiretto e oltre 5 miliardi di euro investiti da aziende estere.