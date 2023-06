Expo 2030 a Roma, Meloni e Gualtieri oggi a Parigi per convincere il Bureau

La premier Giorgia Meloni, il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca saranno oggi a Parigi per convincere i 170 membri del Bureau International d'Exposition ad assegnare a Roma l'Expo 2030. La decisione definitiva è prevista per il prossimo novembre e la scelta è tra le quattro città candidate: Roma, Ryad, Busane e Odessa.

Sarà la premier a illustrare ai presenti il progetto. Mentre in serata, ci sarà uno spettacolo a cura dell'Italia che inaugurerà una serie di eventi in cui le città in gara Ryad, Busane e Odessa cercheranno di convincere i paesi a votare il proprio progetto.

Nessuno si sbilancia particolarmente sulle possibilità di Roma di ottenere la candidatura, anche se la partita viene definita complicata soprattutto per le risorse economiche messe in campo per candidatura di Ryad, principale contendente della Capitale.

Sulla città saudita però pesa la questione dei diritti umani, con le ong che si stanno mobilitando per convincere il Bureau a escludere dalla scelta proprio Ryad. Da parte degli osservatori il posizionamento della Francia viene definito strategico. Convincere Macron a spendersi per Roma, potrebbe infatti avere un effetto trascinamento nei confronti di altri paesi che potrebbero schierarsi e votare per Roma.

La partita per Expo 2030

La decisione dell'organismo mondiale che assegna lo svolgimento di Expo verrà presa, dicevamo, il 23 novembre, e quella di oggi è la quarta assemblea del Bie dal lancio delle candidature. Stavolta le singole città avranno la possibilità di esporre il loro dossier con uno "show" di soli 20 minuti. Un'occasione importante per il comitato organizzatore romano presieduto dall'ambasciatore Giampiero Massolo per convincere più delegati possibile e aumentare così le chances di vittoria per Roma.