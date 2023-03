Expo 2030, per vincere la sfida il Comune chiama a raccolta anche gli studenti

La sfida per ottenere l'assegnazione dell'Expo nel 2030 ha bisogno di tutti. Anche delle alunne e degli alunni delle scuole di Roma e provincia. Per questo motivo l'assessora capitolina Claudia Pratelli e il delegato della Città Metropolitana, Daniele Parrucci, hanno chiamato a raccolta i più giovani, gli adulti di domani.

Expo 2030, l'iniziativa del Comune verso le scuole

Lo scopo è quello di raccogliere proposte, suggerimenti e idee su come Roma andrebbe trasformata in caso di arrivo dell'esposizione internazionale, con l'assegnazione che è prevista per novembre 2023. Per Pratelli e Parrucci "Expo 2030 è una grande occasione e con tutto l'entusiasmo di cui siamo capaci vogliamo aiutare la città a centrare l'obiettivo".

"Chiediamo idee e suggerimenti per la Roma del futuro"

''Con questo spirito - proseguono - abbiamo inviato una lettera a tutte le scuole, chiedendo agli insegnanti e ai ragazzi e alle ragazze non solo di cogliere l'importanza di questa sfida, attraverso una riflessione sul tema, ma anche di dare suggerimenti e idee su come la città può essere trasformata per questa grande occasione. 'Persone e territori. Inclusione, rigenerazione e innovazione' è il tema proposto alle scuole su cui costruire elaborati di qualsiasi tipo e contiamo di ricevere molti contributi, dagli studenti e studentesse che nel 2030 saranno uomini e donne, classe dirigente della città e del Paese".

L'incontro con 42 alunni italiani e stranieri

Un anticipo rispetto alle aspettative dei giovanissimi c'è stato già la scorsa settimana. In occasione della Giornata Mondiale contro il razzismo, Pratelli e l'assessora alle politiche sociali e della salute Barbara Funari hanno incontrato 37 alunni delle classi prime dell'IC Giuseppe Garibaldi e 5 studenti stranieri della scuola di italiano del Comi (cooperazione per il mondo in via di sviluppo), insieme anche alla consigliera capitolina Michela Cicculli e alla dottoressa Beatrice Cirulli in rappresentanza dell'assessore alla Cultura Mighel Gotor. L'evento, organizzato da Focsiv insieme al Comi, con il finanziamento dell'Unar (ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) e il patrocinio dell'assessorato alle politiche sociali, è servito per ricevere un ritorno dopo una settimana di attività didattiche ed educative svolte dalle classi coinvolte, con l'intento "di accrescere il protagonismo delle giovani generazioni italiane e di origine straniera" si legge nel comunicato, aumentando le possibilità di scambio e di momenti culturali partecipati per riportare l’attenzione sulla valorizzazione delle differenze, del rispetto, delle pari opportunità e dell’inclusione e favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva per la diffusione di una società etica, multietnica e multiculturale.