Gualtieri è entusiasta del lavoro fatto su Expo 2030: "Sarà inclusivo e sostenibile"

E' entusiasta e soddisfatto del lavoro svolto per la candidatura di Roma a sede dell'Expo 2030. Roberto Gualtieri, intervistato durante la XIII edizione del Festival della Diplomazia, torna sul lavoro svolto dal comitato che lo scorso 7 settembre ha portato a Parigi oltre 600 pagine di dossier con i dettagli del progetto.

"Un lavoro di grande qualità - dice il Sindaco -. Un progetto innovativo perché siamo partiti dal post-Expo e poi siamo andati a ritroso. Questo perché nulla verrà sprecato. Tutto sarà circolare: l'intero Expo sarà alimentato da una centrale a energia pulita. Sarà un Expo inclusivo, ricucirà le aree periferiche della città ma anche gli altri Paesi".

Per il primo cittadino, dopo gli Emirati con Dubai e il Giappone con Osaka "penso sia ragionevole tornare in Europa dopo Dubai e Osaka. Siamo certi che il nuovo governo ci sosterrà come ha fatto quello precedente". "Roma ha 430 sedi diplomatiche - ricorda - . Siamo per tradizione una città aperta, che fa del dialogo la sua identità. La diplomazia è ancora più importante in questi mesi di guerra e presentare Expo 2030 in questo momento ha un significato particolare".

"Nel 2030 dovrà essere rilanciata l'agenda dello sviluppo sostenibile - conclude Gualtieri -. Su questi temi, Roma ha una grande opportunità di recuperare sulle sfide che ci attendono. Sono sfide glocal, che trascendono la dimensione nazionale e non si possono affrontare se non in un quadro di multilateralismo. E su questo aspetto Roma ha tante carte da giocare. Roma è abituata ad accogliere molte persone e ha uno degli aeroporti migliori al mondo".