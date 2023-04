Expo 2030, Gualtieri vola su Tor Vergata per fare colpo sugli ispettori

Va bene il pranzo alla Terrazza Caffarelli, va bene la burrata di Andria, ma la giocata da fuoriclasse per ottenere l'Expo 2030 il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di giocarsela oggi, mercoledì 19 aprile, con un volo sul pallone aerostatico sopra Tor Vergata. Un modo per far immaginare agli ispettori del Bureau Internationals des Expositions come sarà - in caso di assegnazione - il quartier generale dell'evento.

Il pranzo dei delegati Expo con vista mozzafiato

Il 18 aprile, prima giornata piena della visita degli ispettori del BIE a Roma, il comitato promotore Expo Roma 2030 ha dato un primo assaggio, in tutti i sensi, di cosa potrebbe essere Roma per milioni di visitatori tra sette anni, in caso di assegnazione dell'evento internazionale. Dopo l'incontro nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, occasione durante la quale i quattro ispettori e il segretario generale Dimitri Kerkenses hanno iniziato a discutere il corposo dossier della Capitale, la "comitiva" si è spostata alla Terrazza Caffarelli per il pranzo.

Il volo su Tor Vergata e la visione di ciò che sarà nel 2030

Albina Assis, Rolando Ruiz Rosas, Per Sjonel, Anca Anghel, Pauline Sanoni, Ronald Cullens e Dimitri Kerkenses hanno avuto modo di rendersi conto della vista di cui si gode dalla terrazza, assaggiando ravioli ripieni di burrata di Andria: "Sono rimasti senza fiato" commenta il Sindaco. E chissà se lo stesso effetto lo avrà anche il volo sul pallone aerostatico organizzato per oggi all'ora di pranzo (meteo permettendo), sopra alla zona di Tor Vergata. I delegati saliranno in cielo dotati di visori per la realtà aumentata e grazie alla tecnologia avanzata potranno vedere come sarà il quartiere in caso di arrivo di Expo tra sette anni: dal parco solare per fornire energia a 45.000 famiglie alle rinnovate Vele di Calatrava, dal boulevard per i padiglioni dei Paesi partecipanti ai parchi urbani a tema.

L'agenda: incontri con Meloni e Mattarella prima di ripartire

Gli ispettori, che nel pomeriggio di martedì 18 hanno anche incontrato il presidente del Lazio Francesco Rocca, giovedì 20 aprile incontreranno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e poi chiuderanno venerdì 21 con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per poi godere dello show privato dalla terrazza del Tempio di Venere di fronte al Colosseo.

L'appoggio di Favino: "Roma è città aperta"

Nel frattempo, anche uno degli attori di punta del cinema italiano ha deciso di metterci la faccia. Pierfrancesco Favino, infatti, è comparso in un video nel quale spiega l'orgoglio di sostenere la candidatura della sua città natale ad Expo 2030: "L'idea che dice anche il logo - spiega - è che Roma sia una porta aperta in questo momento a tutto il mondo. Qualcosa che è parte non solo della romanità ma dell'italianità. Come dato fondante del nostro paese. Roma è una città aperta, come diceva il titolo dell'omonimo film di Rossellini. Roma è la città migliore per ospitare Expo 2030. Chiunque viene a Roma ha voglia di ritornarci. Chiunque verrà a Roma sarà benvenuto e non si scorderà di Roma".