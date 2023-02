Expo 2030, Gualtieri e Tajani lanciano la campagna elettorale per Roma

Ad aprile ci sarà la visita ispettiva del Bureau International des Expositions, l'organismo internazionale che aggiudica l'Expo e dovrà scegliere in quale sede si svolgerà nel 2030. La corsa, oltre a Roma, vede in gara Busan (Corea del Sud), Ryiadh (Arabia Saudita) e Odessa (Ucraina). In queste ore il sindaco Roberto Gualtieri si è incontrato nuovamente con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antinio Tajani, per lanciare la campagna elettorale mondiale a favore della Capitale.

"Siamo impegnati con grande determinazione e convinzione con tutto il sistema Paese - ha commentato Gualtieri uscendo dall'incontro alla Farnesina -. Expo a Roma è una grande opportunità, non solo per la Capitale". Il giro d'affari, infatti, è stato stimato in 50 miliardi complessivi, con 5 miliardi di investimenti, 300.000 posti di lavoro e 30 milioni di visitatori previsti".

Per Gualtieri, che è stato intervistato da TgCom24, si tratterebbe di "un'Expo molto bella soprattutto nella sua concezione, perché riqualificherebbe un intero quadrante della città, costruendo una grande città della scienza, del sapere e della conoscenza a Tor Vergata". Partendo dalla riqualificazione delle Vele di Calatrava "che dobbiamo terminare, perché sono lì come un rudere, bellissime ma incompiute, una delle tante della nostra città".

"Realizzeremo delle foreste come punti di accesso all'area - ha proseguito poi Gualtieri - con un'opera di forestazione urbana molto bella, ricuciremo l'area dell'Expo al centro della città con la metropolitana tramite lo sfioccamento della linea C e dall'altra parte con un percorso ciclopedonale unico al mondo che partirà dal Foro Romano, passando per l'Appia Antica e il Parco degli Acquedotti per poi arrivare con delle passerelle all'area dell'Expo".