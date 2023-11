Expo 2030, Gualtieri ci crede e punta al soprasso su Riad

Il conto alla rovescia è scattato. Martedì 28 novembre si saprà se Roma ospiterà l’Expo 2030. Una corsa a tre tra la Capitale, Riad e Busan con la città degli Emirati Arabi favorita. Roma, però, crede di poter sovvertire i pronostici della vigilia qualora dovesse andare al ballottaggio. Intanto, il sindaco Roberto Gualtieri ha ostentato ottimismo in un’intervista al programma ‘Coffe Braek’ su La7.

Roma per l’Expo 2030

L’obiettivo di Riad è quello di ottenere 120 voti al primo turno, su 182 aventi diritto. Roma può fare affidamento su circa 50 preferenze, i sauditi su quasi il doppio (90) mentre la Corea del Sud su poco più di 30. Numeri che impedirebbero a Riad di festeggiare al primo turno, costringendola a sfidare Roma in una seconda tornata che avverrebbe a pochi minuti di distanza. Un turno “supplementare” di votazioni che, Francia permettendo, potrebbe regalare l’Esposizione Universale alla Capitale.

“Ho la sensazione che ci sia un moto di simpatia nei confronti della candidatura di Roma a Expo 2030 che sta crescendo molto nelle ultime settimane, quindi, mi sembra che la partita sia aperta" ha detto Gualtieri a La7. Il sindaco sta cercando da mesi di portare consensi per la Città Eterna. Significativo il suo intervento in un forum tenutosi a Parigi. Non è mistero, infatti, che la Francia, nonostante faccia parte come l’Italia dell’Unione Europea, parteggi per Riad: "La Francia è ancora in tempo per cambiare idea su Expo 2030 e votare per Roma. E l'Ue ha dato indicazione di sostenere Roma” ha ricordato Gualtieri.

Sviluppo sostenibile

Gualtieri sta facendo leva sui valori espressi dalle città e dalle singole candidature. È ovvio che la situazione in Medio Oriente potrebbe favorire la vittoria di Roma. Anche la questione dei diritti civili e dell’ambiente potrebbero far pendere le preferenze dalla parte della Capitale: “Sta piacendo molto il nostro approccio, quello di un Expo coerente con i valori dello sviluppo sostenibile, che rigenera un quadrante della città e che lo lascia – ha detto ancora Gualtieri - non un Expo usa e getta ma un Expo che resta, nonché un Expo multilaterale in cui si ascolta e in cui tutti i Paesi hanno gli stessi diritti”.

L’appoggio del sindaco di Parigi

Come detto, Gualtieri è stato di recente anche a Parigi, dove ha incassato l’appoggio del collega che guida la capitale francese: “Mi ha fatto piacere che il sindaco di Parigi non solo si sia espresso per Roma, ma ci ha anche dato l'ufficio per fare campagna a Parigi, perché Roma e Parigi hanno un gemellaggio universale. Tanti francesi pensano che non sia bello che tutti i grandi eventi multilaterali vadano in una zona del Golfo non particolarmente accogliente dal punto di vista climatico e turistico, ma che ha una sola caratteristica, ovvero l'estrazione del petrolio, che secondo l'Onu bisogna ridurre per salvare il pianeta - ha continuato Gualtieri - con i soldi ricavati dal petrolio si acquistano tutti gli eventi mondiali, magari proprio quelli che dovrebbero parlare del superamento di questo tipo di fonte di energia. Non credo che l'opinione pubblica francese possa apprezzare tutto questo. Sono ancora in tempo per ripensarci e per votare noi".