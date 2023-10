Expo 2030, per Gualtieri ultimo tango a Parigi. Nella speranza di un ribaltone

Da oggi in avanti sarà tutta diplomazia. Con il forum scientifico dedicato al tema "People and Territories" andato in scena a Parigi l'11 ottobre, Roma ha giocato l'ultima partita pubblica della sua corsa a Expo 2030. Il 28 novembre i 179 membri del BIE, il Bureau International des Expositions, decideranno chi ospiterà l'evento mondiale tra meno di sette anni. Per aumentare le sue possibilità, il comitato promotore capitanato dall'ambasciatore Giampiero Massolo ha avuto due armi da utilizzare: il pacato carisma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il fascino artistico di un ballerino di fama internazionale come Roberto Bolle.

Il forum scientifico a Parigi davanti ai delegati Expo

Mancano meno di 40 giorni al giorno più importante della storia recente di Roma. Il 28 novembre il BIE si riunirà a Parigi per votare tra le tre candidate a ospitare Expo 2030: Roma, Riyadh e Busan. Italia, Arabia Saudita e Corea del Sud si contendono un evento di portata mondiale, che nella Città Eterna poterebbe un impatto economico stimato in 50,6 miliardi di euro, 300mila posti di lavoro, oltre 18 miliardi di euro di effetto economico indiretto a breve e 10 miliardi di effetto economico diretto tra investimenti pubblici e privati. Trenta milioni la stima di visitatori attesi nel quartier generale di Tor Vergata, quartiere che verrebbe rivoluzionato grazie a Expo. Il comitato promotore l'11 ottobre si è riunito a Parigi, per un forum scientifico sul tema "People and Territories" al Palais Brogniart. Ad assistere i delegati del BIE, con il presidente del comitato Giampiero Massolo, il sindaco Roberto Gualtieri e con un videomessaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L'etoile Roberto Bolle appoggia la candidatura di Roma

Alla fine del forum, gli ospiti hanno assistito a una performance dell'etoile Roberto Bolle, accompagnato dalla prima ballerina del teatro La Scala di Milano, Nicoletta Manni: "Ho scelto di sostenere la candidatura di Roma alla prossima Expo - ha dichiarato Bolle - per amore del mio Paese e perché condivido i valori e i temi al centro della proposta dell'Italia. Quando mi è stato chiesto di partecipare, ho accettato con entusiasmo portando la mia arte, la danza, che di quei valori è naturalmente portatrice". Bolle si è aggiunto a una nutrista lista di personaggi di spicco, non solo italiani, che hanno prestato voce e volto a sostegno della candidatura romana. Tra questi, spiccano l'attore Russell Crowe, l'astronauta Samantha Cristoforetti e l'atleta Bebe Vio.

Gualtieri e l'ultimo tango a Parigi: "Sarà Expo straordinaria"

"Sarà un'Expo straordinaria, un momento per chiamare tutto il mondo a riflettere su come rendere le nostre città più sostenibili e inclusive - ha detto Gualtieri, riportato dall'Ansa - . Sarà un processo di trasformazione di una parte di Roma che diventerà bella e aperta al servizio della comunità internazionale, con una grande area che diventerà un parco di conoscenza, ricerca, innovazione. Non un Expo 'usa e getta', ma che rimane, aperto e inclusivo, basato su diritti umani, di inclusione e democrazia". Il tema dei diritti umani è tra i cavalli di battaglia del Campidoglio e del comitato promotore di Expo Roma 2030 e non potrebbe essere altrimenti.

La partita dei diritti contro l'Arabia Saudita

La principale competitor, infatti, è l'Arabia Saudita che non spicca per rispetto dei diritti umani e civili. Anche la delegazione del Women 20, il gruppo del G20 sulla parita di genere composto da esponenti della società civile, più volte si è appellata agli ambasciatori di tutto il mondo affinché scelgano Roma: “Ci rivolgiamo a voi con un appello in merito alla candidatura di Roma come sede per Expo 2030 – si legge nel testo dell'ultima lettera resa pubblica – un evento che assume una rilevanza straordinaria, in particolare nel contesto dell'agenda ONU per il 2030 e la promozione dei diritti umani e della parità di genere obiettivo sempre di più trasversale in tutti i goal delle Nazioni Unite. Il 2030, infatti, rappresenta un anno cruciale, che coincide con la scadenza dei 17 obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile”.

Lo "schiaffo" dello sponsor non fiacca l'ottimismo

Nelle ultime settimane a Roma ha tenuto banco il tema dello sponsor sulle maglie dell'As Roma. La proprietà americana del club giallorosso ha concluso un accordo economico estremamente vantaggioso (25 milioni di euro in due anni) con Riyadh Season, festival invernale di cinque mesi che richiama nella capitale saudita 10 milioni di persone. Uno "schiaffo" dei competitor, che piazzano il nome della città candidata a Expo 2030 sulla maglia della squadra che porta il nome dell'avversaria più temibile, anche se con meno risorse. La mossa ha spiazzato sia il Campidoglio, sia il comitato presieduto da Massolo. Ma non ha fiaccato l'ottimismo: "Ci temono, siamo come Davide contro Golia. A volte le previsioni si possono ribaltare" aveva commentato il Sindaco poche ore dopo l'ufficialità dell'accordo tra As Roma e sauditi.

Si punta al ballottaggio, ma la Francia ci ha voltato le spalle

Chissà se il forum dell'11 ottobre avrà convinto qualche delegato in più. Per ora Roma può contare sull'appoggio di due grandi Paesi, come Stati Uniti e Brasile. Sia Lula, sia Biden a inizio estate hanno manifestato soddisfazione per la candidatura della Capitale d'Italia. Ma non basta. Anche perché un Paese alleato e vicino di casa, come la Francia, ha da tempo garantito il proprio voto all'Arabia Saudita tramite la presa di posizione ufficiale di Emmanuel Macron. Anche la Grecia ha deciso di puntare tutto su Riyadh. In questo caso non si può dire sia valso l'antico detto "una faccia, una razza". In ogni caso, l'obiettivo di Roma è chiaro da mesi: puntare al ballottaggio. E fare come successe a Milano nel 2008, che al secondo turno ebbe la meglio su Smirne (Turchia) per 86 voti a 65.