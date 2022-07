Expo 2030, si è costituita la fondazione a sostegno della candidatura di Roma

Si è costituita la fondazione Expo Roma 2030 a supporto della candidatura di Roma ad ospitare l'Esposizione Universale nel 2030. La fondazione, che sosterrà il comitato promotore Istituzionale, è composta da Unindustria, Cna Roma, Coldiretti Roma, Confcommercio Roma, Federlazio, Ance Roma-Acer e Confesercenti, allo scopo di dimostrare il vivo interesse e la piena condivisione di un grande progetto da parte di tutto il sistema imprenditoriale della Città, contribuendo concretamente alla sfida della candidatura di Roma.

L'istituto affiancherà attivamente le iniziative e i progetti del comitato promotore, ma avrà anche lo scopo di promuovere autonomamente il valore dell'Expo presso le forze sociali e produttive del territorio regionale e nazionale, allargando il consenso della candidatura a tutta la società civile, della città e del Paese, perché questa rappresenta una grande occasione di rilancio e di crescita per l'intera Nazione. La fondazione Expo Roma 2030 parte con una dotazione economica di circa 1 milione di euro per dare seguito alle prime iniziative che saranno avviate nelle prossime settimane.

La fondazione sarà aperta all'ingresso di tutte le imprese, grandi, multinazionali, medie e piccole che vorranno contribuire alla realizzazione di un sogno che proietterà la città finalmente in una dimensione di modernità e di centralità nello scenario internazionale. Gli investimenti e le ricadute per la realizzazione dell'evento porteranno sviluppo, innovazione, rigenerazione urbana, occupazione e una nuova immagine della Capitale d'Italia nel mondo.

Il presidente della fondazione sarà Massimo Scaccabarozzi, presidente Janssen Italia dal 2001 ed ex presidente di Farmindustria dal giugno 2011 sino a luglio 2021. Il Consiglio di amministrazione, invece, sarà costituito da tutti i presidenti delle associazioni.

Verso gli Stati Generali

Intanto, giovedì 21 luglio, si terranno gli Stati Generali, tappa fondamentale in vista della candidatura di Roma. Saranno l'occasione per spiegare motivazioni e finalità di Expo 2030, il progetto con il quale la Capitale si vuole presentare sul palcoscenico internazionale per aggiudicarsi l'organizzazione dell'Esposizione Universale.

E' previsto un tavolo centrale e cinque tavoli tematici contemporanei distribuiti sul territorio, più il cosiddetto il tavolo istituzionale, presso la Sala Protomoteca Del Campidoglio. Parteciperanno il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro degli Affari Esteri, Luigi di Maio e Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente del Comitato Promotore, Ambasciatore Giampiero Massolo e alcuni esponenti del governo.