Expo 2030, Roma ringrazia le imprese e crede al ballottaggio: "Chi ci dà per spacciati, sbaglia"

Oltre 40 imprese riunite per ricevere il ringraziamento da parte del comitato promotore di Expo Roma 2030. Per farlo, la fondazione ha riunito tutti al Maxxi di via Guido Reni, al Flaminio. Un'occasione per mostrare all'esterno grande unità di intenti e ottimismo. Sì, perché la squadra che lavora con diplomazia alla candidatura della Capitale non si dà per sconfitta, nonostante Riyadh sia in "pole position" per ottenere l'evento mondiale tra meno di sette anni.

Expo Roma 2030: l'ottimismo di scena al MAXXI

"La partita non è persa, chi lo dice ha torto". Giampiero Massolo, ambasciatore e presidente del comitato Roma Expo 2030, lo dice subito appena sale sul palco allestito alla festa di ringraziamento dedicata alle imprese che hanno deciso di appoggiare la candidatura capitolina: "Indubbiamente le difficolta della candidatura erano note dall'inizio - continua il diplomatico, presidente di Atlantia - i mezzi molto rilevanti messi in campo dell'Arabia Saudita e le grandissime aziende della Corea del sud. Sono tutti asset che è difficile sottovalutare. Ma noi abbiamo dalla nostra la forza del grande Paese europeo, partnership durature e un modello di cooperazione non episodico. Noi siamo quelli che rimaniamo".

Le diplomazie al lavoro per convincere la Francia

E anche quelli che a inizio estate nel giro di poche settimane hanno incassato due appoggi non da poco: Brasile e Stati Uniti. Lula in visita a Roma dall'amico Gualtieri ha palesato la volontà di sostenere la Capitale, mentre l'endorsement di Joe Biden è arrivato durante un incontro alla Casa Bianca con la presidente Giorgia Meloni. Resta il nodo Emmanuel Macron, presidente francese, legatissimo ai sauditi: "L'11 a ottobre ci sarà un evento tematico a Parigi - ha detto Massolo - a cavallo tra tema e attrattività". In quell'occasione le diplomazie lavoreranno alacremente per tentare di scardinare la resistenza dei cugini d'Oltralpe. Difficile, quasi impossibile. La speranza è che si sentano vincolati al voto solo al primo turno, per poi cambiare idea al ballottaggio, il vero grande obiettivo di Roma nella corsa a Expo 2030.

Gualtieri: "Il sistema Paese è compatto"

"Abbiamo un seguito e una considerazione- ha aggiunto Massolo - riteniamo che da qui al 28 novembre, il giorno in cui si vota, potremmo acquisire ulteriori consensi, faremo cambiare qualche idea e faremo uscire dall'indecisione moltissimi Paesi e questa è una cosa molto importante. Abbiamo in programma altri appuntamenti bilaterali e multilaterali come alcune occasioni a margine dei vertici Onu e Fao e del vertice con l'Africa". Massolo sa che ad oggi neanche Ryiadh ha i 2/3 dei consensi all'interno del BIE, il Bureau International des Expositions che deciderà tra oltre due mesi e mezzo le sorti delle tre candidate forti (c'è anche Busan, Corea del Sud). "La partita è apertissima. Siamo uniti e il lavoro è molto positivo - le parole di Roberto Gualtieri - . Tutti stiamo svolgendo impegni diplomatici a tutto campo, siamo in una grande campagna elettorale. Inoltre il sistema Paese è compatto e non manca di sottolineare a tutti gli interlocutori che il nostro è il progetto più forte, credibile e coerente con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, che hanno una tappa fondamentale nel 2030, ed è il progetto più coerente con i valori civili che mettono al centro la persona e i diritti. Abbiamo tutte le carte in regola e ce la giochiamo".

Crescono le imprese (anche straniere) a sostegno di Roma

"Fare sistema è importante - ha dichiarato Massimo Scaccabarozzi, presidente della Fondazione Roma Expo 2030 - Negli ultimi due giorni molte altre imprese hanno saputo di questa serata e hanno offerto il loro contributo. Vuol dire che ci stiamo allargando. Questo sta diventando un luogo di collaborazione e di sinergie, e quando vedo i nomi di aziende che hanno aderito che non sono completamente italiane vuol dire che hanno avuto il via libera dalla casa madre e quindi, pensiamo, forse anche il voto del Paese di appartenenza". Per la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli "abbiamo tutte le carte in regola per vincere. E siamo forti di un'unità istituzionale: dietro Roma c'è un Paese intero - sottolinea - e questo è un valore aggiunto. Dobbiamo essere ottimisti. Noi vogliamo fortissimamente arrivare all'obiettivo finale e la premier Meloni sarà in combattimento fino alla fine".