Expo 2030 avanti tutta: domani Roma consegna il dossier a Parigi

Mancano 14 mesi alla decisione ufficiale su chi organizzerà Expo 2030. Domani però è in programma il passaggio forse più importante di tutti. E' infatti prevista la consegna da parte del comitato promotore di Expo Roma 2030 del dossier ufficiale della candidatura. La presentazione a Parigi, nella mani del segretario generale del Bureau International des Expositions, Dimitri Kerkentzes.

Già oggi la delegazione italiana si trova in Francia. Presenti, per consegnare la documentazione, il presidente del comitato Giampiero Massolo. A rappresentare il governo ci saranno il sottosegretario del ministero degli affari e della cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano. Roma sarà invece rappresentata dal sindaco Roberto Gualtieri.

A contendere la candidatura saranno Riad (Arabia Saudita), Busa (Corea del Sud) e Odessa (Ucraina). Il tema scelto da Roma ("Persone e territori: rigenerazione, inclusione e innovazione") si pone in continuità con le edizioni che precedono quella del 2030, ovvero quella di Dubai e quella di Osaka 2025.



Come detto il passaggio di domani è quello più importante. Una corsa, quella di Roma, iniziata un anno fa quando Mario Draghi ha ufficializzato la candidatura. A dicembre 2021 la presentazione ufficiale alla prima assemblea del Bie. Quindi a marzo è stata resa nota la location di Tor Vergata come sito per l'Esposizione.