Expo 2030, conclusa la visita degli ispettori a Roma. Gualtieri: “Un successo”

“Sono felice di dire che la visita è stata un grande successo per la Capitale”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non riesce a trattenere la soddisfazione dopo che la Capitale, nell'ultima settimana, è stata sotto la lente d’ingrandimento della delegazione del Bureau International des Exposition (Bie) chiamato a valutare il progetto di candidatura di Roma a Expo 2030.

“Il nostro progetto è stato pienamente apprezzato e sono stati colti i punti di forza di quella che intende essere una grande opportunità di rigenerazione urbana intelligente e sostenibile - continua il Sindaco -, ma anche un’occasione per chiamare tutto il mondo a confrontarsi sul tema del rapporto tra persone e territori”.

Proprio oggi, sabato 22 aprile e all’indomani dei festeggiamenti per il Natale di Roma, si conclude la visita ispettiva. Ma qual’è il punto debole della Città Eterna? ‘’Roma è troppo bella, sarà difficile per le altre città competere con lei - risponde il segretario generale del Bie, Dimitri Kerkentzes, durante la conferenza stampa ai Mercati di Traiano -. L’Italia può farcela, abbiamo visto che di recente ha organizzato l'Expo di Milano con grande successo. Ci possono essere delle difficoltà, ma questo non vuol dire che non sia possibile organizzarla”.

L’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore per Roma Expo 2030, non ha dubbi: “È andata bene. Credo che siamo riusciti a dimostrare che abbiamo un progetto solido, sostenibile, soprattutto condiviso dalle autorità nazionali, locali, dalle forze politiche di maggioranza e opposizione, dalle forze sociali e soprattutto dell’opinione pubblica e dalla società civile. Abbiamo anche il mondo delle università, delle aziende e della cultura’’.

Ora parte il conto alla rovescia, mentre sala l’attesa per conoscere la decisione del Bie sulle città finaliste per ospitare l’evento, il prossimo 10 maggio: “Questi giorni così importanti per la nostra città hanno dimostrato che Roma è pronta e perfettamente all’altezza di organizzare e ospitare un evento di portata mondiale come Expo 2030 - conclude il Sindaco Guialtieri -. Roma può farcela e proseguiamo con convinzione verso le prossime tappe”