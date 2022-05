Expo 2030, approvato il comitato promotore per la candidatura di Roma. A luglio gli Stati generali

Approvata all'unanimità in Consiglio comunale la costituzione del comitato promotore per la candidatura di Roma a Expo 2030. Alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, l'assemblea, con 42 voti favorevoli, ha licenziato la delibera che prevede la costituzione ufficiale del comitato.

A lavoro sul dossier

Il primo cittadino ha poi illustrato il cronoprogramma che porterà alla candidatura ufficiale della Capitale da consegnare al BIE, il Bureau International des Expositions, l'organizzazione intergovernativa che gestisce le esposizioni universali e internazionali. "Siamo ormai nella fase finale della redazione del dossier, la cui consegna è fissata per il prossimo 7 settembre - ha spiegato - contiamo di confezionarlo entro il 30 giugno, per poi dedicare il mese di luglio alla traduzione, a un'ultima revisione e alla stampa. Sono molto fiducioso circa l'esito del nostro lavoro, anche in virtù dell'impostazione seguita" ha spiegato il primo cittadino dem, riferendo in aula ai consiglieri.

Otto le macro aree intorno alle quali si è svolto il lavoro: sviluppo del tema; misure legali e partnership; masterplan e infrastrutture; comunicazione e marketing; incoming ticketing; studio dell'impatto economico, sociale, ambientale; post Expo; contenuti istituzionali.

"L'Esposizione universale di Roma sarà intitolata 'Persone e territori: rigenerazione, inclusione, innovazione' - ha concluso Gualtieri - un tema che ricomprende ambiti fondamentali per il futuro del genere umano e che è in grado di appassionare popoli e Paesi in tutto il mondo. Abbiamo voluto dar vita a un progetto destinato a lasciare una solida eredità alla nostra città, coinvolgendo le nostre intelligenze migliori attorno a un grande progetto di rigenerazione urbana. A beneficiare direttamente dell'Esposizione universale sarà un intero quadrante. Expo 2030 non vuole essere una semplice vetrina, ma un vettore di innovazione e trasformazione di cui i romani saranno i primi a beneficiare".

Gli Stati generali a luglio

Poi a luglio si terranno nella Capitale gli Stati generali di Expo 2030. "Sarà un evento istituzionale di grande importanza, in cui le forze vive della città potranno contribuire alla candidatura di Roma e arricchirla con le loro idee e i loro contributi" ha spiegato ancora Gualtieri. "La giornata sarà animata da cinque tavoli di lavoro, dedicati rispettivamente 1. all'architettura e all'urbanistica, 2. al terzo settore, 3. alle imprese e al turismo, 4. alla cultura e all'università, 5. ai media. Grazie a questa iniziativa, sapremo valorizzare le ragioni di fondo per cui abbiamo scelto di avanzare la nostra candidatura".