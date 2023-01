Expo 2030, Gualtieri porta Kerkentzes a Tor Vergata: “La candidatura? Siamo fiduciosi”

Un calendario fitto d’incontri è quello che ha contraddistinto la seconda delle tre giornate che Dimitri Kerkentzes, il segretario generale del Bureau International des Expositions, sta trascorrendo a Roma. Con una tappa a Tor Vergata, l'area destinata ad ospitare buona parte dell'appuntamento fieristico, nel caso la candidatura di Roma vada in porto. Un sito che però è stato teatro anche di un botta e risposta a distanza, tra i due principali candidati alle regionali, nato da un'affermazione di Francesco Rocca. L'ex presidente della Croce rossa italiana, nel dichiarare che "Ogni volta che si pensa qualcosa si va su Tor Vergata" aveva infatti lasciato trapelare una sorta di scetticismo, poi in parte rientrato con successive precisazioni.

L'incontro con Salvini

L’arrivo del responsabile del Bie nella Capitale, dopo il giro di visite già effettuate a Riyadh e Busan, ha avuto comunque inizio non ha Tor Vergata ma a Porta Pia.Nel corso della giornata il segretario generale, infatti, si è inizialmente recato nella sede del Mit dove, a riceverlo, ha trovato il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini. “Caldeggio e accompagno la candidatura all'Expo di Roma 2030” ha dichiarato il ministro dei trasporti, successivamente all’incontro con Kerkentzes. Il leader del Carroccio, citando l’esperienza del capoluogo lombardo, ha ricordato che a Milano “dopo la manifestazione”, l’area che ne era stata coinvolta è diventata “un incubatore di innovazione tecnologica e di attrazione di cervelli”.

Il segretario del Bureau a Tor Vergata

Se l’Expo a Milano ha contribuito al rilancio di una vasta area un tempo adibita alla produzione industriale, a Roma potrebbe contribuire allo sviluppo di un quadrante rimasto incompiuto, quello di Tor Vergata. E’ lì che il sindaco, insieme all’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore di Expo Roma 2030, ha accompagnato il segretario generale del Bie, L’organismo all'interno del quale avverrà l'assegnazione dell'edizione fieristica. “Siamo fiduciosi per la qualità del progetto che sta riscuotendo interesse e grande simpatia” ha risposto il sindaco Gualtieri ai cronisti che, a margine della visita effettuata a Tor Vergata, domandavano come andasse la “campagna elettorale” per Expo 2030.

Una competizione "apertissima"

“Voglio sottolineare il carattere inclusivo nella nostra proposta – ha invece dichiarato il presidente del comitato promotore Giampiero Massolo – noi non chiediamo solo un voto ma delineiamo progetti pensati insieme ai Paesi partner, che mirano a creare rapporti di collaborazione duratura e non di partecipazione a una mera fiera campionaria. Sarebbe improprio dire che ci sta e chi non ci sta. Ma nessuno dei Paesi concorrenti può dire oggi di avere già vinto. La competizione è ancora apertissima”. Ed uno dei vantaggi che potrebbe avere la candidatura di Roma, è quello di aver fatto “una proposta che rafforza le relazioni tra i paesi e la governance multilaterale che fa parte degli Obiettivi del millennio”.

Una proposta condivisa

Di certo, la candidatura di Roma, ha il pregio di essere sostenuta non soltanto dal Campidoglio. “Il segretario Kerkentzes sta riscontrando nei suoi incontri istituzionali che tutte le istituzioni tutte le forze politiche, tutti i livelli di governo e tutte le varie componenti della società italiana sono impegnate con la massima determinazione a supporto di Expo” ha fatto notare Gualtieri che, sulla candidatura di Roma, ha sempre incassato il supporto del governo Meloni. La corsa della Capitale all’appuntamento fieristico, com’è stato già asserito in passato, non è quindi solo della città, ma dell’intero Paese. Ed anche su questo aspetto che, Roma, proverà a fare leva per guadagnare posizioni agli occhi del segretario del Bureau. Anche se, sulla scelta di Tor Vergata, le posizioni non sono sembrate ancora troppo uniformi.