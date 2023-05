Expo 2030, il Comune studia un bus tra Eur e Tor Vergata

Dopo che anche Virginia Raggi, presidente della commissione speciale Expo Roma 2030, ha firmato una lettera insieme alla minisindaca del IX Titti Di Salvo chiedendo di portare l'esposizione anche nel quartiere di Roma sud, il Campidoglio potrebbe decidere di aprire un collegamento diretto con Tor Vergata, sede dell'evento in caso di assegnazione.

Un autobus tra Tor Vergata ed Eur per Expo 2030

La scorsa settimana si sono riunite le commissioni capitoline Expo, Mobilità e Giubileo 2025, con l'obiettivo di "stimolare l'avvio di un tavolo tecnico". Il tema è quello di unire l'Eur con Tor Vergata con una linea bus diretta. Un piano che coinvolge gli assessori alla mobilità di VI e IX municipio, quello capitolino (Eugenio Patanè) e le commissioni che si sono messe a lavoro.

"Ci auguriamo iter spedito e partecipato"

"Ci auguriamo che l'iter possa procedere spedito e partecipato - hanno fatto sapere i presidenti delle tre commissioni, Zannnola, Raggi e Nanni - come fatto finora: è infatti nell'interesse di tutte le parti politiche dotare Roma di infrastrutture nuove ed efficienti, anche e soprattutto a livello trasportistico, per potersi presentare col miglior biglietto da visita possibile in vista della prossima assegnazione".

Tra sei mesi l'esito sull'assegnazione

Assegnazione per la quale bisogna aspettare ancora sei mesi: a novembre il BIE, il Bureau International des Expositions, deciderà tra la Città Eterna, Busan in Corea del Sud, Odessa in Ucraina e Ryiadh in Arabia Saudita. Quest'ultima è data per favorita e recentemente sono trapelate indiscrezioni su un vantaggio corposo della capitale saudita su Roma: dal comitato organizzatore, però, è arrivata in via non ufficiale una smentita netta. La campagna elettorale è in pieno svolgimento.