Roma Expo 2030: Meloni strappa l’appoggio di Biden

La campagna elettorale dell'Italia per ottenere Expo 2030 a Roma raggiunge un punto di svolta. Gli Stati Uniti, per bocca del loro presidente Joe Biden, "accolgono con favore" la candidatura della Città Eterna. Il democratico ha inserito un fondamentale passaggio nella dichiarazione congiunta Italia-Usa diffusa subito dopo l'incontro avvenuto tra la premier Giorgia Meloni e Joe Biden nell'Ufficio Ovale della Casa Bianca, a Washington, il 27 luglio.

Gli Stati Uniti appoggiano Roma nella corsa a Expo 2030

Expo 2030 è ancora una sfida in salita, ma adesso la pendenza sembra assumere caratteristiche più dolci per Roma. Gli Stati Uniti, che come ricorda Il Sole 24 Ore precedentemente si erano espressi positivamente nei confronti della candidatura di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, hanno cambiato idea: "Accogliamo con favore la candidatura dell'Italia - si legge nella dichiarazione congiunta del 27 luglio - riconoscendo l'opportunità di utilizzare l'Expo 2030 come piattaforma inclusiva per trovare soluzioni condivise a sfide comuni". La missione di Giorgia Meloni oltre Oceano, quindi, sembra proprio essere andata a buon fine non solo dal punto di vista del rafforzamento dell'amicizia tra i due paesi (nonostante le differenze di colore tra i due governi), ma anche in prospettiva 28 novembre 2023, giorno in cui i 179 Stati membri del Bureau International des Expositions si riuniranno a Parigi per scegliere la città ospitante.

Da Lula a Biden: ora la Capitale spera di battere i sauditi

L'endorsement di Joe Biden segue di un mese quello di Lula, presidente del Brasile, arrivato durante la visita istituzionale a Roma dove ha incontrato l'amico Roberto Gualtieri. Ora, avendo anche gli Stati Uniti al proprio fianco, il comitato promotore presieduto dall'ambasciatore Giampiero Massolo può sperare ancora di più non solo di lasciarsi alle spalle Busn, la città sudcoreana che tenta l'impossibile scaldando Riyadh e Roma, ma di arrivare a quello che è l'obiettivo concreto - ma non dichiarato - di strappare un ballottaggio con i potenti e ricchissimi sauditi del principe ereditario Mohammed bin Salman.