Expo 2030, Gualtieri si appella agli imprenditori: "Sosteneteci per questa sfida senza precedenti"

Roberto Gualtieri si appella agli imprenditori per vincere la gara dell'assegnazione dell'Expo 2030. A 17 giorni dalla consegna del dossier a Parigi, il Sindaco sfrutta l'occasione di un convegno dei Cavalieri del Lavoro al palazzo dei Congressi all'Eur e si rivolge al tessuto produttivo romano e non solo a caccia di alleati.

"Vi chiedo tutto l'impegno e il sostegno nell'importante candidatura e campagna elettorale che vede Roma e l'Italia impegnate per la sfida di Expo 2030", questa la frase rivolta dal primo cittadino alla platea presente oggi, sabato 24 settembre. Gualtieri ha sottolineato che "siamo di fronte a sfide senza precedenti - ha dichiarato - ma anche a opportunità enormi di rilancio e trasformazione del Paese, del suo tessuto produttivo, sociale e civile. Il Next Generation Ue è l'opportunità del Paese di avere risorse aggiuntive per sostenere l'economia e risolvere i problemi strutturali partendo dai punti di forza che ci sono".

Riguardo al Pnrr, Gualtieri ha assicurato che "abbiamo cercato di assumere i 3 grandi assi della sostenibilità, innovazione digitale e dell'inclusione - ha concluso - per orientare le politiche della città attraverso il Next Generation Rome che cuba 8 miliardi, oltre agli investimenti privati. Intorno a questi assi possiamo e dobbiamo collaborare".