Sui rifiuti l'Aula incalza Gualtieri. Una commissione tecnica per decidere dell'ex Tmb Salario

Più trasparenza con una verifica complessiva di fattibilità affidata ad una commissione tecnica e l’apertura di un confronto con i cittadini del territorio. Una comunità che spera che il Campidoglio faccia un passo indietro sul progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero e la selezione delle terre di spazzamento nell’area dell’ex Tmb Salario.

L’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione presentata dal consigliere Giovanni Caudo di Roma Futura che chiede di riesaminare l’impianto previsto ai piedi di Villa Spada. Lì dove fino al 2018 c’era il trattamento meccanico biologico dei rifiuti.

L'ex minisindaco Caudo: "Si guardi al futuro"

La scelta di Ama di riportare i rifiuti dentro all’area di via Salaria 981 è un errore, un errore che pesa sulla pelle di una comunità segnata da dieci anni in cui ogni giorno era impossibile respirare, fare i compiti, fermarsi sul balcone. Molte persone sono state costretta a sigillare le finestre delle loro abitazioni per non avere a che fare con la puzza e anche questo non è bastato” il commento di Caudo che di quel territorio è stato anche presidente. “Come Roma Futura ci stiamo impegnando a riportare la discussione sul merito e non siamo certo contrari agli impianti. Non siamo ignari dell’importanza della chiusura del ciclo dei rifiuti, ma la scelta di riportarli al Salario è sbagliata perché ripropone l’errore commesso già dall’amministrazione comunale nel 2008, contraddice la lotta per la cancellazione dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e la decisione politica della giunta Zingaretti di certificarne la cancellazione. Mettere lì un impianto vuol dire tornare indietro: noi invece vogliamo guardare al futuro, vogliamo andare avanti”.

Italia Viva: "Area ex Tmb va bonificata, no ai rifiuti"

Il documento è stato votato anche da Italia Viva, nonostante la bocciatura dell’atto presentato dalla consigliera Leoncini. “L’Aula - hanno sottolineato i consiglieri Valerio Casini e Francesca Leoncini - non impegna Sindaco e Giunta a ritirare la richiesta di autorizzazione ma a soltanto a valutare quanto già chiesto dal Municipio III con un atto votato all’unanimità. Noi siamo a favore degli impianti e del termovalorizzatore ma quell’area deve essere bonificata e riqualificata senza ospitare impianti di trattamento dei rifiuti. Quel territorio insomma deve tornare a vivere”. Poi la polemica politica. “Siamo tuttavia perplessi sul dato politico che è emerso oggi, con i consiglieri di maggioranza che devono ricorrere a una mozione per farsi ascoltare dal proprio Sindaco. Riteniamo che la maggioranza abbia così trovato una convergenza su una tattica dilatoria, che darà alla Giunta il tempo di ritrovare lucidità sul tema, ma le soluzioni concrete per risolvere le criticità di quel territorio restano purtroppo ancora lontane. Intendiamo quindi incalzare il Sindaco su un impegno risolutivo per quell’area, anche attraverso un Consiglio straordinario che abbiamo già richiesto”.

La critica del M5s

Bocciata anche la mozione del M5s che chiedeva di realizzare gli obiettivi fissati durante l’amministrazione pentastellata: anziché continuare a sfruttare l'ex Tmb per lo sversamento di rifiuti, realizzare invece un centro direzionale con un uffici e un polo universitario per studi sull'economia circolare e la transizione ecologica, regalando anche un parco sul fiume per compensare i cittadini di quanto sopportato finora.

“Ma niente di tutto questo sembra interessare alla maggioranza, che preferisce di gran lunga approvare una mozione a firma Caudo che chiede quello che in un'amministrazione normale sarebbe già dovuto: maggiore trasparenza e più partecipazione per i cittadini. Si tratta chiaramente un atto di facciata, buono a far finta che i cittadini abbiano voce in capitolo; e con l'occasione, forse, si prova anche a mettere a tacere quelle voci interne che criticano con sempre maggiore veemenza l'operato dell'assessora Alfonsi. Peccato che - hanno scritto in una nota i consiglieri Linda Meleo, Daniele Diaco (M5s) e De Santis (civica Raggi) - i residenti di via Salaria, proprio come tutti gli altri romani, abbiano bisogno di risposte concrete. Non di beghe interne, né di decisioni calate dall'alto, che sono poi sempre le stesse”.