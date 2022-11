Il Campidoglio vuole acquistare l’ex sede di Roma Metropolitane: è finita all’asta

Un altro immobile finito all’asta fa gola al Campidoglio. Si tratta dell’edificio di nove piani di via Tuscolana 171, di proprietà dell’Atac, che è stato per anni impiegato come sede di Roma Metropolitane, società in liquidazione.

Il valore dell'immobile

Il palazzo è stato inserito, come i depositi di piazza Bainsizza, piazza Ragusa e via Alessandro Severo, nell’ambito degli immobili da vendere per salvare l’azienda di trasporto pubblico dal fallimento. L’edificio è già finito all’asta ma per ora nessuno ha presentato offerte per rilevarlo. I precedenti turni d’asta, andati deserti, hanno dunque permesso di far scendere il prezzo di base, quello da cui partire per provare ad effettuare l’acquisto: da 12,5 milioni si è ridotto di circa il 45%, arrivando agli attuali 6,8 milioni di euro.

La ricerca di una sede per i dipendenti comunali

Per il Campidoglio, l’acquisizione dell’immobile, è legata alla ricerca di una sede dove ospitare i dipendenti comunali. Perché, si legge nella delibera che ha già ricevuto l’ok della giunta Gualtieri, “l’amministrazione capitolina non dispone”, in questo momento, di “sedi alternativa idonee e pronte ad ospitare adeguatamente 555 dipendenti”. Il numero fa riferimento alle unità di personale che sono attualmente impiegate nelle strutture di via Capitan Bavastro 92-94 ed in via del Turismo 30.

Si tratta immobili che il Campidoglio deve lasciare, perché appartengono a privati: dei locali della Garbatella, dove lavorano 437 persone, è proprietaria la DeA Capital Real Estate Sgr spa a cui l’amministrazione deve versare, si legge sempre nella delibera, la somma di 2,16 milioni di euro l’anno. L’edificio di via del Turismo accoglie invece 118 dipendenti ed è di proprietà di Eur Spa, a cui vanno 1,6 milioni l’anno. Il dipartimento patrimonio si è impegnato a lasciare quest’ultimo immobile entro il prossimo 31 dicembre mentre, per quanto riguarda via Capitan Bavastro, il Tribunale ordinario di Roma ha disposto che debba essere riconsegnato alla proprietà entro il 30 settembre.

L'edificio di via Tuscolana

Le somme risparmiate dai canoni di locazione annuale, potrebbero essere così impiegate per provare ad acquistare l’immobile di via Tuscolana, dopo i quattro turni d’asta (l’ultimo c’è stato lo scorso ottobre) che sono andati deserti. L’edificio è imponente, visto che consta di nove piani fuori terra più un altro interrato, ed è già in larga parte organizzato per accogliere uffici e servizi. E' inoltre ubicato in una zona servita dal trasporto pubblico, perché è poco distante della stazione Tuscolana e delle fermate metropolitane della linea A. Quindi potrebbe rappresentare una soluzione alla ricerca di quelle “sedi alternative” di cui attualmente “l’amministrazione non dispone”.

L'iter per acquistare l'immobile

Perché l’operazione vada in porto, è necessario ottenere il via libera delle commissioni (oggi se ne discute in seduta congiunta nelle commissioni bilancio, mobilità e patrimonio) e dell’Assemblea Capitolina. Ha già ricevuto, intanto, l’approvazione della squadra di governo capitanata dal sindaco Gualtieri. “ Il nostro obiettivo è quello di valorizzare, non svendere, il patrimonio pubblico. Per dare opportunità e servizi ai cittadini” ha commentato l’assessore al patrimonio Tobia Zevi, all’indomani della firma apposta dalla giunta sull’edificio di via Tuscolana “L’immobile, inserito nella procedura concordataria di Atac, entrerà a fare parte del nostro Piano Sedi, per diventare un luogo accessibile e accogliente, dove si erogano servizi ai cittadini e dove i dipendenti del Comune possono lavorare in modo confortevole”.

Una volta ottenuto il permesso dell’Aula Giulio Cesare, l’amministrazione cittadina dovrà comunque vincere l’asta. Compito che non è scontato visto che, ad esempio nel caso dell’ex deposito Vittoria di piazza Bainsizza, l’impresa non è riuscita.