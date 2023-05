L'ex scuola sgomberata diventerà un complesso di alloggi entro il 2026. I dettagli del progetto e le tappe dei lavori

Sono passati quasi quattro anni dallo sgombero forzato dell'ex scuola di via Cardinal Domenico Capranica nel quartiere di Primavalle. Per circa vent'anni ci hanno abitato famiglie in emergenza abitativa, quasi 200 le persone censite al momento del blitz delle forze dell'ordine. Nel prossimo futuro, se gli step comunicati dal dipartimento valorizzazione del patrimonio saranno rispettati, l'edificio diventerà un complesso di 63 appartamenti.

Il recupero dell'ex scuola sgomberata di Primavalle

Il progetto era stato reso pubblico nel 2021 dalla giunta pentastellata, inserito nell'ambito del Programma per la qualità dell’Abitare al quale Roma Capitale aveva aderito, con l'elaborazione da parte di Roma Tre, Sapienza e Luiss insieme al Green Building Council che fornirà la certificazione "green" e supervisionerà la progettazione e la messa a terra degli interventi. Lo scorso 12 maggio durante un'assemblea pubblica organizzata da Unione Inquilini a Primavalle il Comune ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla tabella di marcia, tramite la responsabile del servizio di supporto alle funzioni di gestione e coordinamento delle attività Valentina Cocco, affiancata dal professore di Architettura della Sapienza, Alfonso Giancotti.

63 alloggi per chi è in graduatoria, social housing e co-housing

La strada, a quanto si apprende, inizia a delinearsi molto di più rispetto al passato: entro giugno inizieranno i lavori di pulizia dell'area intorno alla scuola abbandonata dal 15 luglio 2019, subito dopo le ruspe demoliranno l'edificio ed entro la fine del 2023 partirà l'opera di costruzione vera e propria. Al posto di aule, corridoi, sale professori e palestra nasceranno 63 appartamenti che verranno assegnati ad altrettanti nuclei in graduatoria Erp, attualmente affollata da oltre 14.000 richiedenti ma con circa 3.000 nuclei veramente in emergenza, avendo dai 30 punti in su. Di questi 63 alloggi, la metà avrà una metratura tra i 45 e i 60 mq destinati presumibilmente a nuclei di uno/due persone. Del restante 50%, il 20% per nuclei composti da 3 persone, il 20% da 4 mentre il rimanente 10% dovrebbe essere di taglio grande, circa 95 mq. Ci saranno, inoltre, 6 appartamenti dedicati al social housing gestito da Roma Capitale e due grandi appartamenti - 5 camere da letto - per progetti di co-housing.

Oltre 10 milioni di euro da investire

Un investimento complessivo, grazie al Programma - che a Roma coinvolge anche via del Porto Fluviale e l'R5 a Tor Bella Monaca - che sarà pari a oltre 10.000.000 di euro, aumentabile del 20% in base alla necessità di coprire costi aggiuntivi come il rincaro dei prezzi delle materie prime. Questo budget, previsto dal bando del Ministero per le Infrastrutture, permetterà ovviamente di realizzare alloggi a risparmio energetico e diversi spazi per servizi al quartiere, con metrature da 120 a 250 metri quadru oltre a verde pubblico intorno al complesso. Se tutto andrà bene, entro il 2026 - come emerge dall'assemblea del 12 maggio - gli alloggi saranno completati e collaudati.