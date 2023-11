"Tutti gli inquilini dell'ex residence possono avere una casa popolare"

Solo case popolari. Resta questo l'obiettivo degli abitanti dell'ex residence Romanina 2, a via Bernardino Alimena. Il centro di assistenza alloggiativa temporanea, dove vivono 47 famiglie, deve essere chiuso. Ma il destino di chi ci vive non sarà in altri residence, come Campo Farnia o via Tineo. Ad oggi, però, le interlocuzioni risultano ferme. Doveva esserci un incontro il 20 novembre con l'assessorato al patrimonio, alla presenza dei sindacati, ma è stato annullato e rimandato a data da destinarsi.

Case popolari per gli inquilini dell'ex residence

Il motivo è semplice: il Comune sta cercando di reperire tutte le case possibili per garantire il trasferimento del più alto numero auspicabile di famiglie. Quando la notizia della chiusura del CAAT si è diffusa, a metà settembre, gli inquilini si sono agitati. E non poco: "Dove finiremo?". Si chiedevano. Anche perché, a differenza dei casi di via della Cerquetta e Casal Lumbroso, nessun colloquio si era ancora verificato con gli uffici del dipartimento valorizzazione del patrimonio, alla presenza dei servizi sociali municipali. La preoccupazione era (ed è) quella di essere semplicemente spostati come pacchi da un ex residence all'altro, magari anche peggiorando la situazione di vita. Oggi, invece, la prospettiva di una casa popolare vera, in alcuni casi attesa da vent'anni, è concreta.

La posizione del sindacato

"Per noi è realistico che tutte le famiglie ricevano le chiavi di una casa vera - spiega Fabrizio Ragucci, segretario romano di Unione Inquilini - e stiamo aspettando che il Comune prenda una decisione in tal senso. Ad oggi è tutto congelato, sicuramente anche i trasferimenti che erano stati prospettati inizialmente, inadeguati per lo più in tutti i casi". In base al censimento effettuato tra ottobre e novembre, frutto di incontri individuali con le famiglie, è emerso che sarebbero sicuramente 8 i nuclei aventi diritto a un alloggio Erp, solo il 17%. Ma con tre nuclei che hanno già ricevuto l'assegnazione, la forbice si accorcia. L'obiettivo minimo è quello del passaggio da casa a casa di almeno l'80% delle famiglie, quindi sicuramente oltre le 30.

La proprietà allenta la pressione

Nel frattempo, a quanto si apprende le pressioni della proprietà dell'immobile (che dal Comune ha ricevuto 690mila euro l'anno per l'affitto) si sarebbero placate. Inizialmente la richiesta di ricevere indietro l'edificio aveva messo molta fretta al Comune, che entro il 30 settembre avrebbe voluto ricollocare tutti i nuclei, con una proroga massimo fino a metà ottobre. Adesso però il discorso cambia, la pressione si è allentata e si ragiona sulle case. Con la prospettiva di una situazione che si dilunghi fino a giugno, quando le scuole finiranno e i bambini che popolano Romanina 2 potranno cambiare serenamente quartiere.