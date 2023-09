Ex Mercato dei Fiori, il progetto di riqualificazione va rifatto. Ora il Campidoglio apre al territorio

Ci sono settemila e cinquecento metri quadranti in cerca di destinazione. Si trovano in via Trionfale, quindi all’interno del municipio I, e sono quelli che corrispondono all’ex mercato dei fiori.

La storia dell'edificio

L’edificio, progettato seguendo le indicazioni del piano regolatore del 1931, è stato realizzato a cavallo tra il 1960 ed il 1964. Si sviluppa su due livelli, con il piano terra che si esistente per 4750, e fino ad un anno fa aveva avuto una storia travagliata. Perché, progettato in un’epoca in cui l’urbanizzazione del centro non era ancora del tutto compiuta, ha finito con l’essere mal sopportato dalle recenti generazioni di residenti, stanche di dover convivere con i rumori che, un mercato all’ingrosso, inevitabilmente produce nelle ore notturne.

Il crollo del 2022

Il manufatto, che doveva essere riqualificato, il 4 ottobre del 2022 ha subito il crollo d’una parte del solaio. Il cedimento ha comportato dapprima la parziale chiusura, poi la totale interdizione dell’edificio, costringendo gli operatori ad esercitare la propria attività, prima di essere trasferiti al Centro Carni, nelle strade circostanti. Ma quella situazione ha in qualche modo contribuito a riaccendere la riflessione sul destino dell’ormai ex mercato. Destino su cui, qualche mese prima, aveva cominciato a lavorare l'amministrazione cittadina.

Un progetto da 3,5 milioni

Il Campidoglio infatti, con una memoria di giunta, nel giugno del 2022, aveva avvallato “la riqualificazione del mercato all’ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali”, con il fine di inserire l’operazione nel piano d’investimenti 2022-2024. Il costo dell’intervento era fissato in 3,550 milioni di euro. Ed il progetto prevedeva l’impermeabilizzazione della copertura, la revisione degli impianti, il risanamento degli elementi strutturali come le travi ed i pilastri, la sostituzione degli infissi e l’adeguamento dei locali alla normativa vigente. Poi è crollato il solaio ed il piano del Campidoglio ha subito un brusco stop.

Niente fondi per la riqualificazione

Come si legge in una memoria di giunta licenziata lo scorso 8 settembre, il progetto di riqualificazione, approvato dalla giunta Gualtieri nel 2022, “non ha conseguito il corrispondente finanziamento”. Nel frattempo, il 16 giugno, è stato eseguito un sopralluogo congiunto dal personale del dipartimento Csimu, del dipartimento dello sviluppo economico, e di Risorse per Roma “per valutare gli interventi necessari per la messa in sicurezza degli ambienti interni”. Cosa ne è scaturito?

La giunta ha deciso di dare mandato ai dipartimenti di “realizzare con urgenza gli interventi per la messa in sicurezza”. Ha inoltre disposto di consegnare l’edificio al dipartimento patrimonio che, insieme al municipio I, dovrà avviare “le necessarie attività tecnico-amministrative” finalizzate ad individuare la più idonea “riqualificazione e valorizzazione dell’immobile”. Perché quello, come spesso è stato ricordato, per le dimensioni e l’ubicazione costituisce un patrimonio pubblico di grande valore. Ma non è detto neppure che debba restare come asset comunale visto che gli uffici del municipio I avevano suggerito di valutare la sua destinazione al “libero mercato immobiliare”.

Il futuro dell'ex mercato

Chi dovrà decidere il destino dell’ex mercato? I cinque stelle avevano avviato un sondaggio, tra i residenti, dal quale erano emerse come opzioni quella di “un centro sportivo” (nel 49,9% degli intervistati) o un “centro culturale” (nel 25% dei cittadini interpellati). Se quindi la decisione fosse affidata ai cittadini, almeno stando a quelli sentiti dai grillini, la destinazione potrebbe offrire spunti sorprendenti. Ma saranno i cittadini a decidere? La memoria di giunta indica di seguire gli indirizzi che “daranno la Giunta Capitolina e la Giunta del Municipio I anche in considerazione delle istanze espresse dal territorio per favorire la rigenerazione urbana dell’intero quadrante” E quindi, quali saranno questi indirizzi?

“E’ presto per decidere cosa fare di quell’edificio. Deve restare pubblico ed ascolteremo anche i residenti, puntando su una proposta condivisa. La mia idea – ha commentato la presidente del municipio I – è che almeno una parte dovrebbe essere destinata al territorio, magari per attivarvi sportelli e spazi coworking”. Niente più mercati all’ingrosso quindi, nell’immobile di via Trionfale. Su questo la minisindaca è stata perentoria: “Direi proprio di no”.