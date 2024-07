Ex Mercato dei Fiori, il Campidoglio prepara la rigenerazione: “Sarà soprattutto a servizio del quartiere”

Il Campidoglio sta preparando un bando per rigenerare i 7500 metri quadrati dell’ex Mercato dei fiori di via Trionfale. Sarà pubblicato entro l’estate con l’intenzione di rivedere la funzione di un edificio che, a distanza di oltre 60 anni dalla sua inaugurazione, va ripensato.

La chiusura del mercato

L’esigenza d’intervenire sull’ex Mercato dei fiori va oltre la semplice ristrutturazione. Quest’intenzione era già contenuta in una memoria di giunta che, nel giugno 2022, prevedeva d’inserire l’operazione nel piano investimenti 2022-2024. E’ stata però superata dagli eventi. Il 4 ottobre 2022, giorno in cui è crollato un solaio, lo storico mercato ha smesso di ospitare gli operatori del settore florovivaistico. Il loro successivo trasferimento al Centro Carni, ha posto la questione dell’utilizzo di un edificio pubblico che, per collocazione, è tra i più ambiti della città.

L'auspicio del municipio

Sul futuro dell’immobile, all’inizio di luglio, è stata organizzata anche un’assemblea pubblica. Obiettivo dell’incontro, partecipato dagli assessori capitolini, dalla presidente municipale e dai comitati di zona, è stato quello di confrontarsi sulle esigenze del territorio. Perché, come aveva annunciato la minisindaca Lorenza Bonaccorsi, si voleva “puntare su una proposta condivisa” cercando “di riservare almeno una parte al territorio”. L’auspicio, che dal municipio I era stato avanzato già nell’estate del 2023, non è passato inascoltato.

La decisione del comune

“Abbiamo scelto di puntare sulla rigenerazione urbana e sulla collaborazione tra pubblico e privato – ha spiegato l’assessore comunale al patrimonio Tobia Zevi – Nelle prossime settimane, con l’assessore Veloccia e la presidente del I municipio, Bonaccorsi, pubblicheremo un avviso pubblico per raccogliere le proposte del mercato per rifunzionalizzare l’ex Mercato dei Fiori”. È questa quindi la strada scelta dall’amministrazione Gualtieri. L’ipotesi di riqualificare la struttura per accogliere il personale della cittadella giudiziaria, avanzata negli ultimi giorni da parlamentari di Fratelli d’Italia come Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni, e spostata anche da consiglieri municipali dello stesso partito, non è stata presa in considerazione.

“Abbiamo deciso di preservare l’involucro dell’edificio consentendo una profonda ristrutturazione degli spazi interni – ha sottolineato Zevi –. L’orizzonte è in primo luogo garantire più servizi al quartiere che chiede spazi per i giovani per lo sport e per altre funzioni sociali. Il piano di rigenerazione prevede che il 60% della superficie sia destinato a servizi pubblici e soltanto il 40%, a servizi commerciali”. Un bilanciamento che, quindi, tiene in considerazione le richieste arrivate dall’ente di prossimità e dal territorio.

I tempi e le modalità d'intervento

L’operazione, fanno sapere dal Campidoglio, potrebbe essere portata a termine con un project financing che, quindi, consentirebbe di mantenere l’immobile nella disponibilità capitolina. “In ogni caso, dopo la prima fase, Roma Capitale – ha aggiunto Zevi – si potrà scegliere di non proseguire se nessuna proposta arrivata si dimostrerà interessante, oppure di mettere a bando l’idea più convincente con una procedura che, allora sì, diventerà vincolante”. La pubblicazione dalla manifestazione d’interesse dovrebbe essere pronta a breve, entro l’estate. Poi, in base alle proposte pervenute, sarà più chiaro come trasformare l’immobile di via Trionfale.