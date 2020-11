Ex Forlanini, blitz di Raggi: "Struttura riapra per pazienti Covid". Critiche le opposizioni: "E' spot elettorale"

"Basterebbe poco per rendere utilizzabili molte parti della struttura e accogliere pazienti Covid. Vedere questo abbandono è un pugno allo stomaco".

Sono queste le parole della sindaca Virginia Raggi che sabato si è recata in sopralluogo all’ex ospedale Forlanini. La visita della sindaca giunge all’indomani dell’occupazione simbolica della struttura messa in atto da sindacati e movimenti di base per denunciare la progressiva privatizzazione della sanità.

La gaffe della petizione pubblicata da Raggi rivolta a lei

Nella mattina di sabato, Raggi ha comunicato la sua visita all’ex Forlanini attraverso Twitter spiegando di essere in compagnia di “Quattro importanti professionisti della sanità italiana Salvatore D'Antonio, Giovanni Puglisi, Massimo Martelli e Stefano Barone – twittando -La struttura deve riaprire per accogliere e curare pazienti Covid-19".

Poco più tardi la sindaca dalla stessa pagina Twitter ha condiviso un altro tweet in cui ha annunciato: “Stiamo girando per i corridoi dell’ex Forlanini” spiegando che basterebbe poco a rendere la struttura utilizzabile.

Nello stesso post Raggi ha condiviso una petizione lanciata su Change.org indirizzata, tra gli altri, a lei. Il testo, rivolto anche al ministro Speranza e al presidente della Regione Zingaretti, chiede l’apertura immediata della struttura.

Stiamo girando per i corridoi dell'ex Forlanini. Basterebbe poco per rendere utilizzabili molte parti della struttura e accogliere pazienti Covid. Vedere questo abbandono è un pugno nello stomaco. Firma la petizione! https://t.co/giVSgIvsK9 pic.twitter.com/3UpGfuWmSy — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 21, 2020

L'attacco di Forza Italia a Raggi: "Non strumentalizzi battaglia per fini elettorali"

“Raggi lasci stare il Forlanini. Non strumentalizzi una battaglia per fini elettorali. Ormai sono mesi che questa sindaca non perde un solo giorno per inondarci di proclami, annunci e messaggi sui social per raccontare le meravigliose sorti del Comune di Roma, missione impossibile e oltretutto patetica visto lo stato pietoso in cui versa la Capitale. Pensi piuttosto a risolvere ad esempio la vicenda di Metropolitane di Roma prossima al fallimento con lavoratrici e lavoratori senza stipendio. Una vergogna! E questa sindaca fa la passerella elettoralistica al Forlanini?” ha commentato Francesco Giro di Forza Italia.

“In questo periodo drammatico sta emergendo con chiarezza tutta la miopia con cui è stata gestita la sanità del Lazio negli ultimi anni – ha commentato la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria - La cronica mancanza di posti letto, infatti, è stata aggravata in questi mesi la necessità di moltiplicare le terapie intensive e di individuare strutture adeguate per i positivi al Covid asintomatici o paucisintomatici”.

Dalla deputata forzista infine: “Ribadiamo la necessità che almeno una parte sia rimessa in breve tempo in condizione di operare e dedicata alla cura del Covid”.

Lega: "Raggi non sa che il M5s ha bocciato riapertura in Regione"

“Non si fermano gli spot elettorali della sindaca Raggi che oggi improvvisa una passerella all’interno dell’Ospedale Forlanini chiedendone la riapertura. Ciò che però non sa, o fa finta di non sapere, è che solo pochi giorni fa alcuni suoi colleghi di partito in Regione Lazio hanno bocciato la mozione che chiedeva la riapertura della struttura esclusivamente per fini socio-sanitari e dare così respiro all’emergenza posti letto nella Capitale.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio