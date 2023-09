Un nuovo quartiere nell’ex Fiera di Roma, presentato il progetto: avvio cantieri per il 2025

Il lungo muro che perimetra l’ex Fiera di Roma verrà abbattuto. Stessa sorte ai vecchi padiglioni ospitati al suo interno. Perché lì, non da oggi, è prevista la realizzazione di un nuovo quartiere. Di oggi invece è la roadmap che la nuova proprietà, il fondo Orchidea, ha annunciato in Campidoglio insieme al sindaco, in collegamento da remoto perché positivo al Covid, all’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia ed al presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri. Nel primo trimestre del 2025, è stato spiegato durante la conferenza stampa, si apriranno i cantieri che porteranno alla trasformazione urbanistica dell’area dove, fino al 2007, è rimasta operativa la fiera di Roma. Prima di far partire i lavori, però, sarà necessario avviare un concorso internazionale di architettura per progettare il nuovo complesso in modo da renderlo più sostenibile possibile.

Il masterplan concordato con il Campidoglio

Le cubature sono rimaste quelle che erano state decise durante l’assessorato di Paolo Berdini che, rispetto alla versione licenziata dall’amministrazione Marino, aveva operato “un taglio”: in realtà si era trattato di una conferma delle attuali superfici edificabili, pari a 44mila metri quadrati. Anche la divisione tra le varie funzioni è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quanto già deciso nel 2016. L’intervento, soprattutto a carico di privati, si base un masterplan concordato con il comune. E’ quindi previsto un nuovo quartiere residenziale da 35mila mq, di cui 7mila vincolati all’housing sociale. Nel complesso la funzione abitativa prenderà l’80% dell’area, il resto sarà suddiviso in servizi direzionali (6.800 metri quadrati) e commerciali (2mila metri quadrati). Non mancherà neppure il verde pubblico, con 12mila metri quadrati di verde all’interno ed altri 12mila sulla fascia che affaccia sulla via Cristoforo Colombo. Altri 9471 metri quadrati saranno destinati a servizi pubblici e quasi 8500 verranno dedicati ai parcheggi di cui 2mila pubblici.

“L'ex fiera ha una storia travagliata - ha ricordato l’assessore Veloccia- si sono susseguite varie delibere, poi in parte riviste con ulteriori atti. Quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione di fermo. Ma da parte nostra c'è la volontà di partire molto velocemente. Tra le altre cose abbatteremo il muro che divide l'area dalla Colombo, restituendo 7,6 ettari alla città. Si costruirà un nuovo quartiere all'avanguardia, sfiorando la neutralità carbonica. Raddoppierà il verde e ci saranno servizi pubblici” affidati anche all'università Roma Tre. Con l’housing sociale, poi, si potranno realizzare circa 100 appartamenti da vendere a canone calmierato.

In attesa del bando internazionale

Tra le prescrizioni che dovranno essere prese in considerazione nel bando internazionale che partirà nel 2023, c’è quello di liberare il maggior suolo possibile. Significa che non sono stati posti limiti all’altezza degli edifici perché “naturalmente più si andrà in altezza meno si occuperà suolo pubblico” ha commentato Veloccia. Sarà inoltre realizzata una piazza e le strade, all’interno del nuovo quartiere, non ospiterà le macchine che una volta entrate dovranno parcheggiare sotto terra. “Quello di oggi è un risultato importante perché è parte di una precisa strategia della nostra amministrazione e, in particolare, dell’assessorato all’Urbanistica: da un lato imponenti investimenti pubblici nelle periferie per riqualificarle e creare le condizioni per il miglioramento della vita in questi quartieri, dall’altro favorire e attirare gli investimenti da parte dei privati” ha commentato Veloccia.

Un passo in avanti è stato compiuto per consentire ad un’area, che per dirla con le parole di Gualtieri “rappresenta una ferita del tessuto urbano ed una delle tante incompiute di questa città” di diventare teatro di un’opera di ricucitura. “Realizzeremo un progetto di elevata qualità - ha annunciato l'Ad di Orchidea srl, Luca Fantin- il valore dell'investimento è ingente, intorno ai 200 milioni. I lavori saranno conclusi in 24/30 mesi dalla posa della prima pietra”.

La lunga vicenda dell'ex Fiera di Roma

Perché la conferenza stampa di oggi? Perché l’amministrazione ha voluto comunicare la raggiunta intesa, vale a dire la sottoscrizione del masteplan, con la nuova società proprietaria del complesso. La Orchidea Srl ha infatti rilevato solo nel dicembre del 2021 l’area dalla vecchia proprietà, la Investimento Spa che, tra i suoi azionisti principali, ha la Camera di Commercio (al 60,7%) la Regione Lazio (20%) il Comune di Roma (19%). Investimenti Spa aveva impugnato la delibera capitolina licenziata durante l’amministrazione Raggi, quella che aveva tagliati le cubature inizialmente previste con Marino. Ma il lungo contenzioso legale ha riconosciuto la legittimità di quella scelta, nel luglio del 2020 avvallata anche dall’allora giunta regionale di Nicola Zingaretti. La vendita dell’asset, da parte di Investimenti Spa, è arrivata al termine del contenzioso legale e, con l’arrivo della nuova proprietà, l’attuale amministrazione ha ripreso in mano il progetto che consentirà di costruire, sulla Colombo, il nuovo quartiere. Avvio dei lavori previsto: 2025. Ma prima servirà bandire il concorso internazionale di progettazione.