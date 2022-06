Il Campidoglio fa scudo sui depositi Atac: "Non si toccano"

Il Campidoglio lo aveva già annunciato a marzo e lo ha ribadito il 24 giugno durante il convegno "Roma riparte", gli Stati Generali della mobilità: i depositi Atac non si toccano. Basta vendite, basta aste che vedono il comune perdere il suo patrimonio in favore di realtà private.

"Il patrimonio Tpl non si tocca"

L'assessore ai trasporti, Eugenio Patanè, di fronte al sindaco Roberto Gualtieri e al ministro Enrico Giovannini è stato chiaro: "Questa amministrazione ha detto che il patrimonio del tpl non si tocca - le parole dell'assessore -. Sarà così per i depositi storici di Ragusa e San Paolo. Non vendiamo più, anzi vogliamo acquisire".

Il comune sta acquisendo aree in tutta Roma

La rivoluzione del trasporto pubblico a Roma, quindi, passa anche per il recupero di spazi adeguati per il ricovero dei messi, inclusi i 130 nuovi tram annunciati dall'amministrazione di centrosinistra. Per questo, spiega sempre Patanè "stiamo acquisendo un'area dietro al Centro carni (in via Severini, ndr), un'area all'Ostiense e una a ovest, tra circonvallazione Gianicolense e via Majorana. Riqualificheremo poi i depositi esistenti".

L'ex deposito di San Paolo

Tra i beni considerati strategici e già inseriti nell'agenda tre mesi fa, c'è l'ex deposito di San Paolo. Messo in vendita dall'azienda dei trasporti a febbraio, per risanare i bilanci, è rimasto invenduto dopo tre turni di asta. Il prezzo di partenza è 5 milioni e 500.000 euro, una cifra quasi irrisoria considerate le potenzialità dell'immobile. Il valore stimato inizialmente superava gli 8 milioni, ma il disinteresse da parte di possibili acquirenti ha fatto calare il prezzo.

Il salvataggio di piazza Ragusa

Su piazza Ragusa, dove l'ex deposito era stato aggiudicato da una importante multinazionale per 10,5 milioni di euro, l'intervento di recupero è stato finalizzato al crepuscolo della passata amministrazione, che ad agosto 2021 decise di rilanciare vedendosi aggiudicare, un mese dopo, lo stabile considerato fondamentale per il sistema trasportistico della Capitale.

Per l'ex deposito Vittoria il Campidoglio ha perso

Non è andata bene, invece, la vicenda relativa all'ex deposito "Vittoria" di piazza Bainsizza. L'edificio lo scorso dicembre è stato acquisito all'incanto da una società legata alla fondazione Memmo, che ha battuto proprio il comune per circa 100.000 euro. Il bene nel 2013 è stato sottoposto ad un vincolo, con apposito decreto del ministero per i beni culturali, che dà facoltà al Campidoglio, dopo nulla osta da parte del dicastero di Dario Franceschini, di esercitare un diritto di prelazione entro 60 giorni dalla vendita, come ricordava anche il I municipio con un provvedimento votato da tutte le forze politiche. Purtroppo, però, l'operazione di rilancio è fallita: la giunta Gualtieri per presentare un'offerta superiore ha dovuto chiedere l'ok all'assemblea capitolina, giocando a carte scoperte: in questo modo il competitor ha potuto prepararsi ad un ulteriore rilancio, vincendo il braccio di ferro.