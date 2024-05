La cementificazione non s'ha da fare. Il Tar boccia le palazzine al Nemorense

Hanno vinto i cittadini. Il ricorso del comitato Villla Bianca, presentato contro l'intervento edilizio nell'area dell'ex clinica privata del Nemorense, di fronte al parco Virgiliano, è stato accolto dai giudici amministrativi del Lazio. La sentenza, pubblicata il 15 maggio, era attesa dal 18 ottobre scorso. Bocciati sia il permesso di costruire di ottobre 2022 sia le conclusioni della conferenza dei servizi indetta dalla Regione Lazio.

Stop alla cementificazione

In largo di Villa Bianca, dove per anni è stata operativa una clinica privata poi chiusa, dismessa e parzialmente demolita, il fondo GreenStone con il supporto di BNP Paribas voleva realizzare un edificio residenziale composto da sei palazzine, con un'unica base, ognuna di sei piani e un piano interrato, oltre ad un edificio riservato al social housing, cioè appartamenti a prezzi calmierati. Oltre a tutto ciò, erano previsti negozi, co-working, studi professionali, parcheggi interrati e a raso e un'area verde a servizio del mega-condominio. Un progetto che godeva di un permesso di costruire emesso da Roma Capitale a ottobre 2022. Ad oggi, tutto ciò non sarà più possibile: il Tar ha accolto il ricorso dei cittadini, firmato da Carlo Merli, Stefano Leoni e Luca Muscardin assistiti dagli avvocati Antonella Puoti e Luca Di Gregorio.

Il progetto nell'ex clinica Villa Bianca

La notizia di un progetto di edificazione proprio di fronte al parco Virgiliano, nel cuore del quartiere Nemorense, si era diffusa nella primavera del 2023. Da quel momento, un gruppo di residenti si è iniziato a interessare, ridando vita ad un comitato di quartiere costituito nel 1998, che affidandosi a tecnici e legali per verificare la legittimità dei permessi e i confini specifici della cementificazione, ha posto le basi per il ricorso. Durante una commissione municipale di luglio 2023, era emersa la contrarietà di praticamente tutte le forze politiche presenti e l'avvocato Antonella Puoti, residente della zona, aveva esposto i motivi della contrarietà: "I proponenti, subentrati nel 2023, vogliono costruire le palazzine ampliando e completando il progetto edilizio del 2005 - spiegava - solo che prima Villa Bianca era una clinica. La variante che vorrebbero vedersi approvare è peggiorativa: tre caseggiati di sei piani invece di due, oltre l'housing sociale che porterà all'eliminazione di alberi". Il volume di cubature previsto dal progetto, poi, è stato motivo principale di contrarietà: "La clinica preesistente era di tre piani con dimensioni pari a 17mila metri cubi - spiegava il comitato in sede di deposito del ricorso, a settembre 2023 - ed era immersa in uno splendido parco di 12.500 mq. Ora il fondo vuole edificare per 47mila metri cubi, un aumento sostanziale del 300% rispetto a quello originario".

Perché il Tar ha dato ragione ai cittadini

Michelangelo Francavilla, Salvatore Gatto Costantino e Giuseppe Licheri hanno riconosciuto tre profili d'illegittimità. Il primo: la mancanza di un edificio o parte di esso esistenti e la conseguente "riconducibilità dell'intervento di nuova costruzione a una delle tre tipologie ammesse dalla legge regionale 21 del 2009, cioè ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia o completamento. Il secondo: l'inesistenza di una "significativa continuità, negli elementi essenziali, tra immobile oggetto del permesso di costruire del 2005 (scaduto) e gli edifici approvato con il permesso del 2022. Il terzo: l'errore di calcolo rispetto all'ampliamento volumetrico approvato. "Di per sé solo questi tre profili - si legge nella sentenza - comportano l'annullamento dei gravati permessi di costruire". Per questo motivo "la fondatezza delle doglianze esaminate, comporta l'accoglimento del ricorso presentato e l'annullamento del permesso di costruire n.188 del 7 ottobre 2022 rilasciato il 21 ottobre 2022 da Roma Capitale, del permesso di costruire n.53 del 20 aprile 2023 con cui è stata autorizzata la voltura dell'intestazione e degli atti connessi, tra cui la relazione istruttoria, il parere espresso dalla Regione Lazio il 21 gennaio 2020 e il verbale di chiusura della conferenza dei servizi del 5 maggio 2020".

Foschi (Pd): "Battaglia che premia l'unione di reti sociali attive"

Grande soddisfazione da parte dei ricorrenti e anche di una parte della politica locale e cittadina. Il segretario del Pd Roma, Enzo Foschi, che nei mesi scorsi aveva incontrato il comitato ed espresso vicinanza alle posizioni di contrarietà, commenta così a RomaToday: "Siamo molto soddisfatti - le sue parole - che questa sentenza abbia bloccato il progetto di speculazione edilizia che prevedeva la costruzione di 144 appartamenti e 26 negozi in un'area attualmente verde. Questa battaglia ha premiato l'unione di tutte le reti sociali attive, dal comitato Villa Bianca alle realtà associative fino al Pd. Tutti hanno saputo fare delle differenze un punto di forza. Come Pd abbiamo espresso in ogni sede la contrarietà al progetto, anche assicurando un rapporto chiaro e diretto con l'assessore all'urbanistica Veloccia che ha mantenuto aperto un dialogo costante". A lui si aggiunge il segretario della sezione Pd di piazza Verbano, Paolo Maccario: "Questo è un modello di rete nel territorio che visto la nostra sezione attivarsi al fianco dei cittadini e impegnarsi in ogni sede contro un progetto che avrebbe deturpato il quartiere. Aver contribuito a tutelarlo è la vittoria più bella".

Lista Calenda: "Chi la dura la vince"

Rivendicano un ruolo da protagonisti nel raggiungimento della sentenza anche le esponenti della lista Calenda Sindaco Flavia De Gregorio e Marinella Inguscio, rispettivamente capogruppo in Campidoglio e II municipio: "L'area non subirà alcuna trasformazione - dicono - né in termini di cubatura né di impatto ambientale e naturalistico. La richiesta dei cittadini l'abbiamo sostenuta fin da subito e il Tar ha bloccato un intervento che avrebbe aumentato del 300% il cemento presente nell'area. Per ora l'area verde posta in zona di città storica, in continuità col Parco Virgiliano, è salva. Siamo molto soddisfatte, perché abbiamo vinto la più importante delle battaglie. Per questo risultato ci siamo spese tenacemente ed è arrivato anche all'appoggio degli avvocati Luca Di Gregorio e Antonella Puoti. Chi la dura la vince e saremo pronte anche qualora si arrivasse davanti al Consiglio di Stato".

Rollin-Colmayer (Pd): "Avevamo ragione nonostante posizioni differenti"

Dalla maggioranza del II municipio, arriva la dichiarazione dei dem Lucrezia Colmayer e Andrea Rollin, che non risparmiano una velata stoccata alla giunta che governa il territorio: "Esprimiamo grande soddisfazione per la sentenza del Tar - le loro parole -. Abbiamo combattuto questa battaglia in prima fila al fianco dei cittadini e dei comitati. Il partito romano e del Trieste Salario non ci hanno mai lasciati soli e ci hanno appoggiato nella costante interlocuzione con l'assessorato comunale all'urbanistica. Adesso possiamo dire che avevamo ragione e quel progetto, nonostante le differenti posizioni in ambito municipale, con le numerose cubature previste, avrebbe stravolto l'assetto urbano e paesaggistico del nostro territorio".

La proprietà dell'area ricorrerà in appello

Preannuncia ricorso in appello la GreenStone SICAF Spa: "Confidiamo che la decisione possa essere presto riformata in un appello che veda tutte le parti resistenti in primo grado impegnate nella difesa di scelte amministrative che si sono sempre ritenute legittime e tali da giustificare l'importante investimento nel progetto di rigenerazione dell'area". Inoltre, interpellato da RomaToday, il Fondo commenta: "Esprimiamo tutto il nostro rammarico per la decisione dei giudici - le parole della proprietà dell'area - e prendiamo atto che l'azione di singoli pregiudica l'occasione di riqualificazione di un'area che dal 2009 versa in uno stato di completo abbandono e degrado. La decisione restituisce un messaggio negativo sull'attrattività di Roma come città in grado di accogliere interventi che coniugano l'innovazione e la sostenibilità, nel rispetto della tradizione storica e architettonica del contesto urbano". Per GreenStone il progetto appena bloccato era "attento al verde, con aree di sosta e attento alla qualità architettonica".