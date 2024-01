Ex Città del Rugby: dopo l’omicidio e le proteste, arrivano lo sgombero e la bonifica

È partita nella mattinata del 17 gennaio una vasta operazione di sgombero e bonifica nell’area dell’ex punto verde qualità di via Augusto Renzini, a Spinaceto. Nello spazio che doveva essere trasformato in una “Città del rugby”, in un’operazione coordinata dal gruppo Eur della polizia locale, si sono presentati in forze carabinieri della compagnia di Pomezia ed agenti della polizia di Stato per garantire l’ordine pubblico. L’intervento di messa in sicurezza dell’area, avviato alle ore 9.30, è finalizzato al recupero ed al riaffidamento del complesso al dipartimento delle politiche abitative e del patrimonio di Roma Capitale.

All’interno del sito, che versa in un profondo stato di degrado ed abbandono, sono state trovate 10 persone su cui sono in corso degli accertamenti. Il complesso, la cui recinzione presentava numerosi varchi, è stato delimitato dal personale del dipartimento capitolino con delle nuove griglie metalliche.

Il progetto del Punto verde qualità Città del Rugby

L’area del punto verde qualità, in parte ricavata su una porzione del parco campagna di Spinaceto, era stata individuata per rilanciare discipline sportive come il pattinaggio ed il rugby. Al suo interno sono stati realizzati spalti e costruiti manufatti, tra cui anche un edificio ad uso “foresteria” per gli atleti. In realtà nessuno sportivo ha mai potuto beneficiare dell’impianto che non è stato completato dal suo concessionario di fatto contribuito a decretare il fallimento della stagione dei “punti verde qualità”, con pesanti ripercussioni finanziare sui bilanci capitolini perché. Il Campidoglio, aveva infatti garantito le fidejussioni rilasciate dalle banche.

Dal gennaio del 2017 la concessione dell'ex “Città del rugby” è stata revocata ed i manufatti realizzati, insieme all'area su cui sono stati costruiti, sono tornati formalmente a disposizione del patrimonio comunale, senza però che venisse modificata la condizione di abbandono e degrado in cui versava il sito. Per effetto della revoca della concessione, nel 2020 l'amministrazione capitolina ha pubblicato una manifestazione d'interesse per sondare la disponibilità, da parte dei operatori privati, a riqualificare il sito.

Il degrado in cui versa l'area

Nell’area, lo scorso 15 ottobre, è stato trovato anche un uomo in fin di vita, successivamente deceduto. Un fatto di cronaca che ha contribuito a riportare all’attenzione il destino dell’ex Pvq su cui, i residenti ed il locale comitato di quartiere, avevano a più riprese chiesto interventi di bonifica e messa in sicurezza. Ora il Campidoglio dovrà decidere cosa fare di un complesso del quale, il sopralluogo effettuato lo scorso 20 ottobre, oltre alla presenza di decine di occupanti aveva accertato il grave stato d'incuria "cumuli di sporcizia, compresi elettrodomestici e automobili - si leggeva nel report firmato dal funzionario capitolino - e tutte le parti vetrate che, frantumate, giacciono pericolosamente a terra".