Ex Casa del fascio, basta con lo squat: Gualtieri ha deciso per lo sgombero e la messa in sicurezza

L’ex “Casa del fascio” va urgentemente messa in sicurezza. E quindi affinché le operazioni possano essere avviate, occorre liberarlo da tutti i suoi “inquilini”.

Un edificio di pregio

Il sindaco Roberto Gualtieri, con un’apposita ordinanza, è entrato nel merito dell’edificio che sorge al civico 549 di via Portuense. E’ un immobile di pregio architettonico perché rappresenta l’unico esempio di architettura razionalista presente nel territorio. Nonostante il valore l’edificio, realizzato nel lontano 1939, risulta da anni occupato e, come i residenti hanno più volte evidenziato, nel giardino sono da tempo accatastati materiali d’ogni sorta.

La riqualificazione dell’edificio figura anche tra gli obiettivi indicati nel programma elettorale dall’attuale minisindaco Gianluca Lanzi. Quell’edificio, però, non è di proprietà comunale. E’ stato trasferito all’Agenzia del Demanio durante il commissariamento del municipio XI. Da allora l’agenzia “con il dipartimento Pau ed il dipartimento politiche abitative”, aveva spiegato lo scorso febbraio l’assessore al patrimonio Alberto Belloni, “sta cercando di gestire la situazione degli occupanti, per poi intervenire con lavori di riqualificazione e ristrutturazione delle aree esterne”.

Lo sgombero per tutelare l'incolumità degli abitanti

Le modalità con cui ha cercato di risolvere la questione, sono presto dette. Visto il perdurare dell’occupazione e l’aggravarsi delle condizioni di sicurezza statica ed igienico sanitaria, la proprietà ha fatto appello ad TUEL. In particolare ha proposto l’applicazione dell’articolo 54 del testo unico degli enti locali: è quello che conferisce al sindaco la facoltà di adottare un’ordinanza, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità delle persone. Una richiesta che è stata colta dal primo cittadino di Roma.

Gualtieri, facendo leva proprio sulla “tutela dell’incolumità degli abitanti” ha così disposto “l’immediato allontanamento di tutte le persone ed animali dall’immobile” e sempre a tutela della pubblica incolumità ha ordinato “la messa in sicurezza dell’immobile da parte della proprietà, che dovrà mantenere lo stato di inagibilità finché non vengano eseguiti gli opportuni interventi”. L’ordinanza del sindaco è stata firmata il 29 settembre 2023.

Il tempo trascorso dall'ordinanza

Sulla questione è stata presentata anche un’interrogazione dal consigliere municipale Marco Palma (FdI). “Ad oggi sono abbondantemente trascorsi 30 giorni dall’iniziativa del sindaco, ma la proprietà non ha ancora provveduto a rispettare quanto stabilito dall’ordinanza. È stato presentato un ricorso al Tar da parte dell’Agenzia?” ha obiettato Palma “non lo sappiamo”. Però sembra poco verosimile, visto che è stata l’agenzia stessa a sollecitare il provvedimento. “Ho presentato l’interrogazione – ha chiarito Palma – per chiedere al presidente ed alla Giunta di verificare lo stato della procedura. Quell’edificio rappresenta una ferita aperta, ormai da qualche decennio, per il nostro territorio”.