Vandali in azione nel cantiere dell’ex Campari: distrutti muri e sanitari

Vetri infranti, muri rotti, sanitari divelti. Nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre l’edificio che ospitava l’ex Campari, a Montespaccato, è stato preso di mira dai vandali. “Dei delinquenti sono entrati nei locali ancora oggetto di cantiere – ha annunciato la minisindaca Sabrina Giuseppetti - danneggiando pareti e sanitari che erano stati da poco posati dall’impresa che sta svolgendo i lavori”. Per anni additata come un simbolo dello spreco, l’ex Campari è ora in fase di riqualificazione.

Venti anni di immobilismo

Chiusa nella metà degli anni Ottanta ed acquisita al patrimonio comunale nel lontano 1994, l’ex sede del noto marchio di alcolici, è stata nel tempo associata alle finalità più disparate. Avrebbe dovuto ospitare un centro anziani, una sede distaccata della polizia locale ed una sala polifunzionale da 200 posti. Nell’estate del 2021 l’amministrazione cittadina ha assegnato i lavori per adeguare e mettere in sicurezza la struttura. L’iniziativa dei vandali rallenta il processo di rigenerazione dell’impianto.

La promessa del municipio

“Voglio dire a chi ha commesso questo reato che noi andremo avanti, che il cantiere proseguirà e che il danno non lo hanno arrecato a questa amministrazione ma alle cittadine e ai cittadini di Montespaccato, ai giovani del quartiere che aspettano di poter godere di quello spazio pubblico aggregativo” ha commentato la presidente del municipio XIII. “Il cantiere proseguirà e la ex Campari – ha promesso Giuseppetti – la renderemo una meravigliosa struttura da destinare, come si dice da troppi anni, a centro culturale polifunzionale, con spazi di coworking e spazi da destinare ad attività sociali e culturali aperti alla cittadinanza e alle associazioni”.

I ritardi da scongiurare

I danni riportati dall’edificio, sono stati messi in relazione anche alla mancata chiusura del cantiere che, hanno ricordato i consiglieri municipali di Aurelio in Comune, era stata indicata “per la fine del 2022”. Gli atti vandalici, inevitabilmente, comporteranno un ulteriore ritardo rispetto alla restituzione dell’immobile alla comunità. A tal riguardo, Lorenzo Ianiro e Maristella Urru (Aurelio in Comune), hanno dichiarato il proprio impegno “affinché i lavori non subiscano ulteriori ritardi” ed anche affinché “questo spazio sia affidato e gestito in maniera trasparente, pubblica e partecipata”. Nel frattempo andranno quantificati i danni, operazione su cui è impegnato l'ufficio tecnico del municipio XIII, e dovranno eventualmente essere messe in campo delle misure per scoraggiare ulteriori incursioni vandaliche.