Servizi educativi per studenti disabili: proclamati altri due giorni di sciopero

Riparte la mobilitazione dei lavoratori che garantiscono nelle scuole il servizio di inclusione degli studenti con disabilità. Il 9 ed il 10 maggio i sindacati USB e CUB hanno proclamato due giorni di sciopero.

L'internalizzazione sfumata

L’incontro che, dopo la manifestazione in piazza del Campidoglio, si è svolto tra il capo di gabinetto Albino Ruberti, l’assessora alla scuola ed una delegazione di lavoratori, “si è rivelato illuminante perché Ruberti ha esplicitato quanto sospettavamo: l’internalizzazione del servizio non è tra le priorità di questa amministrazione” ha fatto sapere USB lavoro privato.

La giunta Gualtieri ha scelto la strada dell’accreditamento, che evita il ricorso alle contestate gare pubbliche ma che non offre sponde alla richiesta di assunzione degli ex Aec, oggi OEPAC. Assunzione che, per trecento unità, era stata promessa dalla precedente amministrazione cittadina. Nel mirino di questi operatori, che a Roma sono circa tremila, c’è anche il regolamento recentemente approvato in Campidoglio.

Il regolamento contestato

“A pochi giorni di distanza dallo sciopero dello scorso 28 aprile – ha fatto sapere il comitato romano AEC - le lavoratrici e i lavoratori per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità incrociano nuovamente le braccia. E’ una scelta sofferta, perché perdere giornate di lavoro, per persone i cui stipendi mensili non arrivano ai 1.000 euro, è un sacrificio enorme, oltre ad essere un disagio per le scuole e le famiglie dei bambini che assistiamo quotidianamente” ha sottolineato il comitato romano AEC.

“Il nuovo Regolamento del servizio, che peggiora le condizioni di lavoro e spalanca le porte alle scuole private, è stato approvato in fretta e furia dall’assemblea capitolina lo scorso 22 aprile, in una seduta in cui gli emendamenti sono stati votati al buio” hanno ribadito gli operatori del comitato romano che hanno deciso di lanciare una conferenza stampa per il 9 maggio ed una nuova assemblea in piazza del campidoglio per il giorno successivo. La mobilitazione degli ex AEC è ripartita.