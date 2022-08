Ex Aec, anche la Uil boccia il nuovo contratto: "Firmato a nostra insaputa, va stralciato”

Il doppio livello retributivo previsto per gli operatori delle cooperative che lavorano come assistenti educativi scolastici ed assistenti domiciliari, non convince neppure la Uil.

Il nuovo contratto, sottoscritto da Cgil e Cisl con le principali centrali cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoopsociali) è stato contestato dai diretti interessati, gli ex Aec (oggi Oepac) che lavorano nelle scuole a fianco degli studenti con disabilità. Sfumata per loro la possibilità di essere assunti nell’organico di Roma Capitale, continuano ad essere impiegati nelle cooperative ma con modalità che, da ora in avanti, ritengono siano particolarmente penalizzanti.

Il doppio lavoro con le cooperative

“Purtroppo ci sono operatori a cui, le coop, propongono contratti di 12 ore a settimana nelle scuole – ha spiegato Germano Monti, portavoce del coordinamento romano ex Aec – la conseguenza è che, per arrivare alla fine del mese, si deve cercare un altro lavoro e poiché queste cooperative spesso gestiscono anche le attività legate all’assistenza domiciliare, propongono di integrare la prima attività, quella nelle scuole, con la seconda, nelle case”. Solo che quest’ultima ha un inquadramento retributivo più basso, di livello C.

L’accordo che il 10 agosto Cgil Fp e Cisl Fp hanno sottoscritto, consente di fare un contratto unico ma con due diversi livelli retributivi. Cosa che ha scatenato la reazione degli ex Aec. “Dai sindacati ci saremmo aspettati un accordo territoriale che impegnasse le centrali cooperative a non fare contratti part time nelle scuole che fossero inferiori, ad esempio, alle 30 ore” ha obiettato il portavoce romano degli ex assistenti educativi scolastici.

A contestare il nuovo contratto, oltre agli operatori, era intervenuto anche l’ex assessore capitolino al personale Antonio De Santis che, durante l’amministrazione Raggi, aveva lavorato per assorbire la figura professionale dell’Oepac nell’organico capitolino. Oggi, nell’elenco di quanti stanno contestando il nuovo accordo, s’inserisce anche la Uil.

La Uil stronca l'accordo

“Siamo venuti a conoscenza soltanto casualmente che lo scorso 10 agosto è stato sottoscritto, a nostra insaputa, l’accordo quadro territoriale che, guarda caso, noi della Uil Fpl Roma e Lazio chiedevamo di modificare a favore delle tante lavoratrici e lavoratori coinvolti” hanno dichiarato Sandro Bernardini e Massimo Mattei che rispettivamente, per la Uil Fpl di Roma e del Lazio rivestono i ruoli, di segretario generale e di responsabile del dipartimento terzo settore.

La Uil quindi contesta “il doppio contratto con lo stesso datore di lavoro” poichè “rasenta il limite normativo”e crea difficoltà anche sul piano previdenziale, perché “non fa comprendere quale sia le modalità utilizzata in caso di malattia, ferie, TFR” visto il doppio inquadramento previsto dall’accordo. Quindi, “oltre ad aver già espresso più di un dubbio sull'accreditamento che non può essere considerato la soluzione ad una esternalizzazione” i due dirigenti romani della Uil Fpl rimarcano l’esigenza di “affrontare percorsi che finalmente diano una stabilità a questi lavoratori” e puntano allo “stralcio dell’accordo”. Per portare sul tavolo un altro in cui, ad esempio, siano inserite “clausole di salvaguardia retributiva” per garantire garantendo “la mensilizzazione a questi lavoratori che puntualmente nei mesi scolastici non riescono a raggiungere il monte orario”.

La Cgil difende il nuovo contratto

A difesa del nuovo contratto si registra una nota della Cgil Fp che, a distanza di 21 giorni dalla sua firma , ha chiarito che grazie al nuovo accordo c’è la “possibilità di sottoscrivere due distinti contratti di lavoro per i diversi servizi svolti”. Un’operazione che viene rivendicata anche perché “scongiura la previsione prospettata da più organismi del privato sociale accreditati che, nei mesi scorsi avevano paventato la possibilità d’impiegare il personale in via esclusiva nei servizi scolastici”. Per effetto di questa previsione “ci sarebbero state gravissime e pesantissime conseguenze per centinaia e centinaia tra lavoratrici e lavoratori che si sarebbero trovati nella condizione di dover scegliere in quale servizio operare e avrebbero visto dimezzati i propri stipendi”.