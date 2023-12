Eva Vittoria Cammerino è la nuova segretaria dei Radicali Roma

Il ruolo di segretario dei Radicali Roma va declinato al femminile. È stata infatti eletta Eva Vittoria Cammerino alla guida del movimento romano. Ed è la prima volta che una donna assume questo incarico.

Il congresso dei Radicali Roma, riunitosi nella sede di via Bargoni, ha deciso di puntare su Cammerino, consigliera eletta nel municipio V che ha così “battuto” la concorrenza della sfidante Miriam Turrini, in una tornata caratterizzata da una competizione tutta al femminile.

Il commento della neo segretaria

“Il primo ringraziamento va ai militanti e alle militanti che hanno creduto in questa candidatura che vuole riportare i giovani al centro – ha commentato Cammerino – Il secondo ringraziamento invece va ai militanti storici, anche a chi ci ha lasciato quest’anno come Mauro Zanella, che mi hanno insegnato molto, sono stati e sono tuttora un grande esempio di militanza attiva, di passione e di visione progressista della nostra città e del nostro paese. Il loro esempio sarà la traccia a cui ispirerò il mio mandato”.

Chi è Eva Vittoria Cammerino

Classe 88, laureata alla Cattolica di Milano in politiche europee ed internazionali, è co-fondatrice di “Prime minister”, una “scuola di politica per giovani donne”. Nel 2022 ha seguito anche unil corso di formazione specialistica in amministrazione municipale dell’Anci. Candidatasi nel 2021 tra le fila di Roma Futura, è stata eletta consigliera nel municipio V dove, attualmente, è membro della commissione sociale assolve l’incarico di vice presidente della commissione lavori pubblici.

“Tra le prime azioni che metteremo in campo – ha promesso la neo segretaria, conosciuta anche con il nome di “Evita” – ci saranno sicuramente l’incontro con i leader cittadini degli altri partiti e con le associazioni della galassia radicale”.