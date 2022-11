Europe Roma 2024, il ritardo ora è certificato. Il collegio sindacale sollecita i vertici del comitato

"Una situazione di ritardo nella strutturazione effettiva". E' così che inizia, più o meno, il verbale della seduta del collegio sindacale della Fondazione Euro Roma 2024, il comitato organizzatore istituito il 25 novembre 2021, per portare avanti i preparativi della più importante competizione continentale di atletica leggera. L'evento avrà inizio il 7 giugno 2024, ma da quanto si evince l'organo di controllo della Fondazione è preoccupato e chiede ai vertici di velocizzare le cose.

L'assemblea del collegio sindacale di Euro 2024

La riunione c'è stata il 28 ottobre all'ora di pranzo, aperta dal presidente Stefano Portavia (dipendente di Sport e Salute). Il primo e unico punto all'ordine del giorno è relativo allo stato dell'arte: il ritardo nella strutturazione è dovuto alla mancata nomina del direttore generale, necessaria per implementare l'attività della Fondazione dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile.

La nomina del sostituto di Nepi Molineris ritarda e i controllori sollecitano

Per il collegio "non sussistono motivi ostativi" alla nomina del direttore generale, ruolo che viene ricoperto attualmente da Diego Nepi Molineris ad interim. Già direttore di Sport e Salute dal 2021 e vicepresidente della Fondazione (presieduta da Stefano Mei, numero 1 della Fidal), Nepi Molineris aveva fatto sapere a RomaToday di volersi svincolare dall'impegno già a settembre, al primo consiglio d'amministrazione utile, quello del 13. Dopo due mesi esatti non c'è stato alcun avvicendamento e addirittura l'assessore allo sport, ai grandi eventi, al turismo e alla moda di Roma, Alessandro Onorato, aveva espresso - sempre ai nostri microfoni - il desiderio di continuare con l'attuale figura. Peccato che non ci sia compatibilità tra le due cariche e che il Comune di Roma sia solo uno dei membri del Cda del comitato, composto anche da Fidal, Sport e Salute, Regione Lazio, Governo e Coni.

"Si chiedono informazioni sul piano d'azione"

Si evince anche un'altra cosa, leggendo il verbale della riunione del collegio sindacale: non ci sarebbe ancora un piano di azione completo per gli Europei 2024. Infatti l'organo di controllo chiede all'attuale Dg e al responsabile amministrativo di inviare informazioni a riguardo, inclusive dei tempi d'attuazione.

A breve (forse) la nomina del nuovo direttore generale

Cercando conferme sull'intenzione di Nepi Molineris di lasciare l'incarico, da Sport e Salute in maniera non ufficiale viene fatto sapere che presumibilmente nelle prossime settimane "forse anche entro dieci giorni" verrà convocato un consiglio d'amministrazione durante il quale sarà nominato un nuovo direttore generale. Dalla Fidal, però, di prossime convocazioni non ne sanno nulla. Sembra difficile immaginare che, con tutto il caos generato dal bando per identificare il Dg che ha portato a scaricare l'ingombro a Nepi Molineris, si possa arrivare velocemente a una soluzione.