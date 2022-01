Europei di pallavolo, Foro Italico candidato ad ospitare la partita inaugurale

Ospitare la prima gara degli europei di volley nella capitale. E’ questo l’obiettivo che la Federazione italiana di pallavolo (Fipav) sta cercando di raggiungere. E per questo, la federazione, può contare sull’appoggio del Campidoglio.

L'incontro istituzionale

Nella sede federale di via Vitorchiano, l’assessore capitolino allo sport Alessandro Onorato ha incontrato i vertici della pallavolo italiana. L’appuntamento ha permesso di ribadire l’intenzione di candidare Roma ad ospitare la partita inaugurale degli europei maschili del 2023. Un traguardo che l’amministrazione ha dichiarato di condividere.

Il sostegno del Campidoglio

“Ho consegnato nelle mani del presidente della FIPAV , Giuseppe Manfredi, la lettera con la quale a nome del sindaco Gualtieri e mio viene ufficializzata la disponibilità di Roma a ospitare gli Europei di Pallavolo 2023. Si tratta di un appuntamento di grandissimo prestigio che nella nostra città manca dal 2005 – ha commentato l’assessore Onorato a margine dell’incontro – La candidatura di Roma rappresenta il giusto riconoscimento agli oltre 20mila tesserati presenti in città”.

I precedenti illustri

L’ultima volta che gli europei si sono svolti a Roma, in un PalaEur gremito, la nazionale ha vinto la competizione. Ma il pieno di pubblico è stato registrato anche in occasione del match d’apertura al mondiale maschile del 2018, tra Italia e Giappone, partita che si è svolta al Foro Italico alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’intenzione, per gli europei maschili del 2023, è di tornare nella stessa prestigiosa location.

Il grande volley a Roma

“Dalla finale di Coppa Italia di Serie A1 del 5-6 gennaio sia nato un nuovo percorso che riporterà la città di Roma al centro di tutte le mappe pallavolistiche, come da tradizione e assecondando una passione pallavolistica del pubblico senza eguali” ha commentato Andrea Burlandi, numero uno della Fipav Lazio che, tra le iniziative in cantiere, ha citato anche il “mondiale di beach volley di giugno”. Nel 2023 però l’obiettivo si chiama “europeo”. E riportarlo a Roma rappresenta una sfida a cui la federazione, insieme al Campidoglio, hanno formalmente deciso di lavorare.