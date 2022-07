Europei di nuoto a Roma, attesi 1500 atleti da 50 paesi. La presentazione

Millecinquecento atleti, provenienti da 50 paesi dall’11 al 21 agosto torneranno a sfidarsi nelle vasche della Capitale. Per molti di loro si tratta del secondo grande appuntamento internazionale, visto che si sono appena conclusi i mondiali di Budapest. Un evento, quest’ultimo, che a detta di tutti lascia ben sperare per i colori azzurri. Ed è anche per questo che, gli europei organizzati a Roma, saranno seguiti con particolare attenzione.

Una vetrina internazionale

“Il terzo posto nel medagliere dopo Stati Uniti e Cina ci permette di guardare con grande fiducia e interesse al prossimo appuntamento dei campionati europei” ha commentato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, alla conferenza stampa con cui è stato lanciato l’appuntamento sportivo più atteso nella capitale. Un evento da seguire per tante ragioni. Perché se è vero, come ha ricordato il presidente Nicola Zingaretti “Roma non ha bisogno di nulla” è altrettanto vero che, come lo stesso governatore ha riconosciuto “anche questo evento permetterà di riproporre internazionalmente la bellezza della nostra Capitale”.

“Lo sport ancora una volta diventa un vettore di coesione e solidarietà, uno strumento di pace e solidarietà fra i popoli. Sarà un bellissimo agosto di sport e grandi opportunità per la nostra splendida città - e poi ha aggiunto il sindaco - lasceranno una bella traccia duratura, con i tre impianti del Comune che hanno beneficiato di interventi di riqualificazione”. Un aspetto non di poco conto. Anzi, una sorta di tratto distintivo di questo appuntamento.

Campionati diffusi sul territorio

“Il valore aggiunto di questo evento sarà il suo carattere diffuso, le gare si svolgono al Foro Italico, ma anche a Pietralata, al centro tecnico di Ostia e nel mare - ha ricordato Vito Cozzoli, il presidente di Sport e Salute spa - Questa è la filosofia di Sport e Salute: valorizzare gli asset e gli impianti, lasciare traccia dello sport praticato tra le persone”. Sport e Salute in prima linea nell'organizzazione. Spiega Cozzoli: "I campionati metteranno insieme due ingredienti unici: il fascino del nuoto e la grande bellezza di Roma. Sport e Salute ha messo in campo tutto il suo sforzo organizzativo per un nuovo evento in una stagione indimenticabile di manifestazioni sportive a Roma e in Italia".

Le presenze attese

Quindi è tutto pronto per rivedere in vasca gli atleti che si sono appena resi protagonisti a Budapest. E che anche per questo vorranno fare bella figura a casa propria, dove sono attesi tanti appassionati. “Ci aspettiamo 10mila fra accompagnatori, tecnici, addetti ai lavori e 100mila presenze di pubblico - ha ricordato il presidente della Federazione italiana nuoto Paolo Barelli - la manifestazione si svolgerà soprattutto nel Parco del Foro italico, arricchito con due piscine temporanee oltre allo Stadio del nuoto che verrà riqualificato per l'occasione”. Tra i 50 paesi ospitati “ne mancano due, Russia e Bielorussa”. Ma, ha precisato il numero uno della FIN “non per decisione degli organizzatori, ma della Federazione europea”.