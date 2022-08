A che punto è l'organizzazione degli Europei di atletica del 2024 a Roma

Da Monaco a Roma. I prossimi Europei di atletica si svolgeranno ufficialmente nella Capitale dal 7 al 12 giugno, come annunciato il 18 agosto nella città bavarese, scenario dell'edizione che si conclude domenica 21. La scelta della nostra città risale ormai al 10 novembre 2020 e quindi è legittimo chiedersi a che punto sia l'organizzazione di quello che sarà l'evento continentale più importante prima dei Giochi Olimpici di Parigi.

A che punto è l'organizzazione degli Europei 2024: le certezze

Partiamo subito dai punti fermi. Il budget complessivo stimato per la riuscita ottimale dell'evento sportivo - a 50 anni esatti dalla vittoria di Pietro Mennea nei 200 metri proprio a Roma - si aggira intorno ai 31 milioni di euro. La metà dovrebbe essere coperta da Roma Capitale, Regione Lazio e Governo. L'altra certezza è che la quasi totalità delle gare verrà svolta tra lo Stadio Olimpico e lo Stadio dei Marmi, al Foro Italico. Da novembre per la casa di Roma e Lazio partiranno i lavori per il "completo rifacimento della pista e lo spostamento della pedana del salto in lungo" fa sapere il numero uno della Fidal e presidente della Fondazione Roma 2024 Stefano Mei, mentre ai Marmi toccherà il restyling della pista.

Il nodo dell'impegno di spesa di Roma Capitale

Ci sono, però, alcuni passaggi che non sono ancora stati definiti. Innanzitutto il reale impegno di spesa da parte degli enti locali, in particolare del comune. Il 29 dicembre la giunta Gualtieri ha approvato l'adesione del Campidoglio alla Fondazione che organizzerà l'evento - composta anche da Sport e Salute, Regione, Coni e Fidal - e l'atto è passato in assemblea capitolina il 4 gennaio. Entro 90 giorni da quella data, quindi ad inizio aprile 2022, si sarebbe dovuto definire il budget. "Ma al momento non è stato ancora possibile fare questa verifica - fa sapere a RomaToday l'assessore a sport, turismo, grandi eventi e moda Alessandro Onorato - perché stiamo parlando di un Europeo non ancora definito nella sua organizzazione. Gli sponsor? C'è tempo, a mio parere si può iniziare la ricerca tra ottobre e novembre". Sarebbe stato lo stesso direttore generale (ad interim) della Fondazione, Diego Nepi Molineris, a confermarlo.

Lo stallo della nomina del Dg della Fondazione Roma 2024

L'altro nodo da sciogliere è proprio quello relativo al ruolo di Nepi Molineris. Ex direttore marketing di Coni Servizi, poi trasformata in Sport e Salute, da settembre 2021 ne è diventato direttore generale. Inserito nella Fondazione Roma 2024 come vicepresidente, ha dovuto assumere il ruolo di Dg perché i membri del consiglio d'amministrazione non si sono messi d'accordo sulla nomina. Lui, fanno sapere da Sport e Salute, ritiene il suo impegno assolutamente "pro tempore" e per gli inizi di settembre (più verosimilmente il 13, quando è previsto il prossimo cda) conta di lasciare il timone, con tanto di master plan, al successore. Un avviso pubblico avrebbe dovuto individuare il nuovo direttore generale, ma ad oggi i nomi sono rimasti fermi al vaglio della commissione giudicatrice: di lì non si sono mossi. Tra i papabili ci sono Paolo Carito (barese, dal 2017 manager di Infront e un passato da responsabile marketing della Sampdoria), Giovanni Esposito (cresciuto a Rieti, segretario della Federazione Badminton) e Daniele Frongia, l'ex capo di gabinetto di Virginia Raggi e assessore allo sport dal 2016 al 2021, oggi vice capo di gabinetto della ministra uscente Fabiana Dadone. Sull'argomento registriamo il parere di Onorato: "Come comune, anche se non siamo noi a decidere - fa sapere - ci sentiamo sufficientemente tutelati dalla figura di Nepi Molineris. Non penso sia necessario andare a cercare altrove". Ma per il diretto interessato lo è, sottolineano da Sport e Salute. Lo dirà anche a Stefano Mei al momento opportuno. Raggiunto da RomaToday, il presidente della Fidal ha dichiarato che "non sappiamo se Nepi sarà Dg fino al 2024, al momento è lui".

Nessuna preoccupazione per i tempi stretti

Sulle tempistiche per rendere gli Europei 2024 un evento memorabile c'è grande fiducia da parte di tutti. Non di Luciano Barra, figura storica dell'atletica italiana, segretario Fidal ai tempi del Mondiali del 1987 - l'ultima competizione internazionale tenutasi a Roma - che ad aprile sulle pagine di un sito di settore esprimeva preoccupazione per quanto non fatto fino a quel momento, anche per le vicissitudini legate alla nomina del Dg della Fondazione. Per Onorato "siamo nei tempi, mancano 22 mesi". "D'altronde - continua l'assessore - l'aggiudicazione è datata novembre 2020, noi siamo arrivati a novembre 2021 e fino a quel momento non era stato fatto nulla. Appena insediato ho avuto una telefonata con Stefano Mei e Giovanni Malagò, poi ho fatto girare un video al sindaco Gualtieri, per mandarlo alla federazione europea di atletica, confermando la disponibilità di Roma ad ospitare l'evento".

Anche lo stesso Mei, di ritorno da Monaco di Baviera, non tradisce alcuna preoccupazione: "Prosegue tutto benissimo - conferma - e nel prossimo Cda la Fondazione renderà noto l'organigramma completo. La scelta della data (il 7 giugno, ndr) per l'inizio dell'evento è sintomo di fiducia nei nostri confronti. Stiamo lavorando, siamo di corsa ovviamente perché mancano meno di 2 anni, ma non mi sono mai preoccupato delle capacità del nostro sistema organizzativo".

Roberto Tavani, delegato allo sport del presidente della Regione Nicola Zingaretti, ammette "ritardi fisiologici" che potrebbero incidere più che altro su alcuni lavori da fare in città legati all'evento, ma è ottimista: "Dopo il prossimo Cda di settembre si passerà alla fase operativa - ci spiega - e la data di giugno 2024 rappresenta una grandissima opportunità. Saremo l'unico grande evento prima dei Giochi. Hai tre mesi in meno per organizzarlo, ma tutti i soggetti coinvolti sono assolutamente in grado di tirare su un evento grandioso. E poi siamo Roma, anche per il coinvolgimento degli sponsor questo ci avvantaggia. Inoltre, con Diego Nepi Molineris direttore generale, abbiamo la garanzia di una figura professionale che viene dal marketing. Non vedo rischi francamente".

In autunno (ri)parte la macchina per il 2024

In autunno, dunque, si dovrebbe entrare nel vivo dell'organizzazione degli Europei di atletica 2024 a Roma. Con un nuovo direttore generale per la Fondazione, un budget definito per ogni membro del consiglio d'amministrazione e la programmazione di eventi e lavori sul territorio capitolino: "L'eredità di questo evento dovrà espandersi a tutti i quartieri - promette Onorato - come fatto con la Formula E per la prima volta quest'anno. Puntiamo alla valorizzazione degli impianti sportivi, come per esempio lo stadio Giannattasio a Ostia, il Paolo Rosi a Roma nord e il Nando Martellino a Caracalla". Certo, gli ultimi scossoni in casa Pd potrebbero non aiutare. Le dimissioni di Albino Ruberti, l'uomo forte in Campidoglio che aveva in mano tutti i dossier, cambieranno qualche carta in tavola.