Europei a Roma, anche l'Uefa conferma: all'Olimpico 4 partite con 18.000 spettatori

Dopo l'ok del Governo italiano ad ospitare il pubblico nelle gare degli Europei per almeno il 25% della capienza, la Uefa "ritiene che la città di Roma sia pienamente confermata come sede del torneo". Si chiude così una tre giorni di grande paura per la città di Roma, quella di perdere le 4 partite previste della manifestazione rinviata lo scorso anno per la pandemia.

Ricordiamo che a Roma sono previste, oltre alla gara inaugurale Turchia-Italia, altre due partite degli Azzurri, contro Svizzera e Galles, e un quarto di finale in programma sabato 3 luglio.

La Uefa ha ricevuto oggi dalla Federcalcio italiana la conferma da parte del governo italiano che le partite di Uefa Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma, si svolgeranno con gli spettatori. "Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capacità dello stadio sarà riempito. Di conseguenza, la Uefa ritiene che Roma sia pienamente confermata come sede del torneo", ha spiegato l'organo di governo del calcio europeo.

Poco meno di 20.000 le persone autorizzate ad entrare allo stadio. Spetterà ora a Comune e Regione, quest'ultima in quanto responsabile della materia sanitaria, approntare l'intero protocollo per garantire l'accesso in sicurezza allo stadio.

"I tifosi con biglietti per le partite di Roma devono tenere presente che non saranno concesse esenzioni, per eventuali restrizioni di viaggio che saranno in vigore al momento, per le persone che arrivano dall'estero". Ad ogni modo ha spiegato la Uefa "ulteriori comunicazioni riguardanti le quattro sedi rimanenti saranno effettuate il 19 aprile".

Esulta la sindaca Virginia Raggi: "La Uefa ha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra città e l'Italia. Le partite si giocheranno allo Stadio Olimpico con gli spettatori in presenza. Siamo pronti ad ospitare questo grande evento internazionale".