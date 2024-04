Europee, i “romani” del Pd che puntano a Bruxelles. Niente salto per la capogruppo dem in Campidoglio

Alla fine di romani nella lista del Pd alle elezioni Europee, per il Centro Italia, non ce ne sono poi così tanti. Ma ci sono quelli che contano, anzi quello: Nicola Zingaretti. Il deputato, ex segretario del partito, che per mesi non ha voluto confermare le insistenti voci sulla sua avventura europea a due anni dall'elezione in Parlamento, sarà della partita. Subito dopo la segretaria Elly Schlein, capolista.

Zingaretti candidato alle Europee

Una decisione di cui tutti sapevano, di cui si parlava almeno da fine 2023, confermata dalla scelta di Massimiliano Smeriglio che ha lasciato il Pd sapendo che non avrebbe avuto spazio con il suo ex partner politico in campo. Nicola Zingaretti se l'è anche presa, ha smentito con durezza. Ma adesso è nero su bianco, deciso in direzione nazionale domenica 21 aprile. Il suo nome è subito dopo quello della capolista e segretaria nazionale Elly Schlein (che, però, non andrà a Bruxelles) e prima dell'umbra ed eurodeputata uscente Camilla Laureti.

La sfida delle correnti su Ricci, Nardella e Tarquinio

Subito dopo, al quarto posto c'è il giornalista, ex direttore di "Avvenire", Marco Tarquinio. Su di lui una convergenza importante: lo appoggiano Goffredo Bettini, intramontabile guru del centrosinistra, insieme al deputato e consigliere capitolino Paolo Ciani (Demos), ma sembra che non venga disdegnato da un altro deputato molto influente nella Capitale, Claudio Mancini. Quindi dal sindaco Roberto Gualtieri. Romana è un'altra uscente da Bruxelles, Daniela Rondinelli, ma prima di lei c'è il tandem fiorentino Beatrice Covassi-Dario Nardella. Il sindaco uscente del capoluogo toscano gode anche dell'appoggio di AreaDem, quindi Dario Franceschini a livello nazionale e Daniele Leodori a livello regionale. Quest'ultimo, però, resta fedele anche all'accordo stretto per l'appoggio a Zingaretti e per quanto riguarda l'opzione femminile c'è serenità su Laureti. D'altronde sono tre i nomi votabili dagli elettori, di combinazioni se ne possono creare molte.

Gli sforzi del Campidoglio

Ed è proprio grazie a queste combinazioni che in Campidoglio chi è più vicino al Sindaco e all'ex tesoriere del Pd romano, Claudio Mancini, porterà voti non solo a Nicola Zingaretti, ma anche a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e Urbino. Non è romano, ma piace molto a Mancini che lo avrebbe già voluto proporre al congresso nazionale. Quindi l'area che tiene le redini di Palazzo Senatorio sostanzialmente ha un tridente tutto al maschile (Zingaretti, Ricci, Tarquinio), ma ovviamente dovrà indicare ai militanti un nome femminile e lì la scelta è abbastanza libera. Gualtieri su Facebook ha fatto gli auguri a Zingaretti per la competizione europea, ma chi è molto informato non si fa convincere dalle mosse social: gli sforzi del Campidoglio sarebbero tutti per Ricci.

Niente Bruxelles per la capogruppo Pd

Rispetto al nome femminile del "cerchio magico" di Palazzo Senatorio, il nome avrebbe dovuto essere quello di Valeria Baglio, capogruppo del Pd in aula "Giulio Cesare", ma a quanto si raccoglie non c'è stata mai una vera e propria trattativa. La consigliera avrebbe levato voti a Camilla Laureti, favorendo Matteo Ricci nella corsa a Bruxelles. E così, tenendo conto che il Pd al Centro pensa che verosimilmente saranno quattro i seggi a scattare, si sarebbe prospettata l'elezione di quattro uomini (Schlein non andrebbe a Bruxelles), cioè Zingaretti, Tarquinio, Nardella e Ricci.

Gli altri nomi in lista sono quelli di Humberto Insolera (nato in Argentina, vissuto in Italia, attivista per la disabilità), Alessia Morani, il romano Marco Paciotti e un altro toscano, Antonio Mazzeo. Mancano ancora tre nomi, di cui almeno uno da tirar fuori dalla società civile del Lazio.