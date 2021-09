Elezioni Roma, Europa Verde presenta la sua lista per Gualtieri. Bonelli: "I veri ecologisti siamo noi"

E' stata presentata questa mattina la lista Europa Verde-Verdi, una delle sette a sostegno di Roberto Gualtieri all'interno dell'ampia coalizione di Centrosinistra. "Abbiamo di fronte la sfida della riconciliazione con una città che in questi anni ha subito un abbandono inaccettabile" ha esordito Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde.

Bonelli ha commentato l'atomizzazione della galassia ambientalista, dato il sostegno che l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio ha deciso di garantire invece a Virginia Raggi creando una lista "ecologista-digitale": "Ai romani diciamo di stare attenti - ha commentato Bonelli - è come quando a Porta Portese vi offrono i falsi delle borse".

Duro riguardo l'operato dell'attuale sindaca: "La Roma-Lido è il simbolo del suo fallimento - sottolinea l'esponente di Europa Verde-Verdi - hanno chiuso tre stazioni di questa linea ferroviaria perché mancavano i treni, come pure il trasporto pubblico e la raccolta dei rifiuti. Quelli che fanno Di Battista e Pecoraro Scanio sull'operato di Raggi è 'green washing' e politicismo: non guardano la realtà della città. Gli ecologisti sono qui, servono a Roma, bisogna votare l'roginale e non le imitazioni".

Poi una stoccata a Carlo Calenda: "Lui è il miglior alleato della destra e della Raggi - le parole di Bonelli - . Grazie a lui c'è il rischio, che sventeremo, di un ballottaggio tra Raggi e Michetti".



Capolista di Europa Verde sarà il principe Urbano Barberini, attivista anti-discarica a Corcolle nel 2012 e assessore alla Cultura di Tivoli dal 2014 al 2019. In lista anche due tranfughi del Movimento: Simona Ficcardi, capogruppo dei Verdi in assemblea capitolina e Giulio Corrente, consigliere in IX Municipio e grillino fino al 27 agosto scorso. Torna a giocarsi un posto in Comune anche il portavoce regionale dei Verdi Nando Bonessio, in lista anche il portavoce romano di Europa Verde, Guglielmo Calcerano.